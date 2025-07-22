Грав нестерпного керівника і козака-красеня: найкращі ролі Андрія Ісаєнка

Андрій Ісаєнко в кадрі і на сцені — це завжди потужна енергія, щирість і харизма. 22 серпня акторові виповнюється 39 років. Він встиг зібрати цілу галерею різнопланових ролей, і кожна з них має свій характер, вагу й емоцію. Репертуар чималий — комедії, драми, історичні стрічки, бойовики. Вибрати найкращі ролі було непросто, але ми спробували й розповідаємо тобі, щоб ти теж міг/могла насолодитися його перевтіленнями.Добірка фільмів з Андрієм Ісаєнком Кіборги (2017) У фільмі Ахтема Сеітаблаєва про оборону Донецького аеропорту Ісаєнко зіграв бійця з позивним Субота. Це збірний образ українського захисника — мужнього, щирого, з іронією навіть у найскладніші моменти. З того часу, зізнається Андрій, військові часто звертаються до нього саме як до Суботи. Стрічка стала важливою віхою для українського кіно, зібрала велику кількість нагород, зокрема й перемогу в національній кінопремії Золота дзиґа. Козаки. Абсолютно брехлива історія (2020) Пригодницький серіал телеканалу ICTV про Запорізьку Січ, московитське золото й чарівну сережку, яка може змінити хід історії. Головний герой Іван (Юрій Дяк) краде магічну прикрасу з московської скарбниці, щоб викупити матір із турецького полону. Але сережка випадково опиняється у вусі Кошового, і щоб повернути її, Івану доводиться вирушити на Січ. Там його зустрічає грізний курінний Назар у виконанні Андрія Ісаєнка, а ще ціла низка несподіванок — від бойових сцен до кохання й ревнощів. Назар підозрює Івана в найгіршому, не довіряє йому ні в чому, а ще — теж закоханий у дівчину, яка подобається Івану. Комедійний сюжет, динаміка, і козацький дух — усе це робить серіал яскравим і захопливим. Знімали його у живих декораціях — у Пироговому та на Запорізькій Січі на Хортиці, а актори проходили силові тренування й навчались верхової їзди, щоб бути як справжні козаки. Читати на тему Українські серіали про війну: ці історії не залишать байдужими Розповідаємо, які серіали варто глянути про повномасштабну війну в Україні. Щедрик (2021) У драмі, що його зняла дружина актора Олеся Моргунець-Ісаєнко, Андрій перевтілився в офіцера НКВС — холодного, жорстокого, абсолютно позбавленого співчуття. Це один із найтемніших образів у його фільмографії. Події розгортаються у воєнному Станіславі, де поряд живуть три родини — українська, польська та єврейська. І кожна з них переживає дві окупації — спочатку радянську, потім німецьку. У цьому контексті фігура ката стає ще страшнішою. Актор у ролі самого зла — незвично та дуже сильно. Будинок Слово. Нескінченний роман (2021) Фільм Тараса Томенка — про трагічну долю українських митців 1930-х, мешканців харківського Будинку Слово. Ісаєнко зіграв Майка Йогансена — життєрадісного, ексцентричного, веселого інтелектуала, який опинився під ковпаком радянського терору. Його персонаж уособлює ту саму яскраву епоху, яку було жорстоко знищено. Поруч з Ісаєнком у стрічці — образи Миколи Хвильового, Остапа Вишні, Івана Багряного та інших геніїв, чий голос намагалися заглушити. Але фільм повертає їм право бути почутими. Майор Сковорода (2024) У нещодавньому серіалі ICTV2 Ісаєнко перевтілився у справжнього буркотуна — колишнього майора Сковороду, який через свій вибуховий характер і надто гостре почуття справедливості вилетів із Головного управління. Тепер він працює з командою недосвідчених копів і замість резонансних справ змушений розслідувати дрібні крадіжки. І все це під керівництвом колишньої дружини. Роль стала для Ісаєнка комедійною удачею: у цьому образі він брутальний, харизматичний і абсолютно нестримний. Його Сковорода встигає посваритися з усіма, влізти у найсмішніші халепи та все одно зберегти любов глядача. Служба 112 (2025, вже незабаром) А зовсім скоро очікуй на абсолютного нового Андрія Ісаєнка. Тепер він буде втілювати образ рятувальника Мовчана. Серіал вийде в ефірі ICTV2 під назвою Служба 112. Проект покаже роботу ДСНС такою, якою вона є: напруженою і звісно — героїчною. Сучасні українські фільми про реальність, яку ми проживаємо чи колись проживали, про силу людини та надію, яка залишається навіть у найтемніші часи. У наступній підбірці — актуальні українські фільми, які варто переглянути, аби краще зрозуміти себе, свій народ і свою країну. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Україна, Фільми та серіали Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter