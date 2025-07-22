Грав нестерпного керівника і козака-красеня: найкращі ролі Андрія Ісаєнка

Андрій Ісаєнко в кадрі і на сцені — це завжди потужна енергія, щирість і харизма.

22 серпня акторові виповнюється 39 років. Він встиг зібрати цілу галерею різнопланових ролей, і кожна з них має свій характер, вагу й емоцію.

Репертуар чималий — комедії, драми, історичні стрічки, бойовики. Вибрати найкращі ролі було непросто, але ми спробували й розповідаємо тобі, щоб ти теж міг/могла насолодитися його перевтіленнями.

Добірка фільмів з Андрієм Ісаєнком

Кіборги (2017)

У фільмі Ахтема Сеітаблаєва про оборону Донецького аеропорту Ісаєнко зіграв бійця з позивним Субота.

Це збірний образ українського захисника — мужнього, щирого, з іронією навіть у найскладніші моменти.

З того часу, зізнається Андрій, військові часто звертаються до нього саме як до Суботи. Стрічка стала важливою віхою для українського кіно, зібрала велику кількість нагород, зокрема й перемогу в національній кінопремії Золота дзиґа.

Козаки. Абсолютно брехлива історія (2020)

Пригодницький серіал телеканалу ICTV про Запорізьку Січ, московитське золото й чарівну сережку, яка може змінити хід історії.

Головний герой Іван (Юрій Дяк) краде магічну прикрасу з московської скарбниці, щоб викупити матір із турецького полону. Але сережка випадково опиняється у вусі Кошового, і щоб повернути її, Івану доводиться вирушити на Січ.

Там його зустрічає грізний курінний Назар у виконанні Андрія Ісаєнка, а ще ціла низка несподіванок — від бойових сцен до кохання й ревнощів. Назар підозрює Івана в найгіршому, не довіряє йому ні в чому, а ще — теж закоханий у дівчину, яка подобається Івану.

Комедійний сюжет, динаміка, і козацький дух — усе це робить серіал яскравим і захопливим. Знімали його у живих декораціях — у Пироговому та на Запорізькій Січі на Хортиці, а актори проходили силові тренування й навчались верхової їзди, щоб бути як справжні козаки.

Щедрик (2021)

У драмі, що його зняла дружина актора Олеся Моргунець-Ісаєнко, Андрій перевтілився в офіцера НКВС — холодного, жорстокого, абсолютно позбавленого співчуття.

Це один із найтемніших образів у його фільмографії. Події розгортаються у воєнному Станіславі, де поряд живуть три родини — українська, польська та єврейська.

І кожна з них переживає дві окупації — спочатку радянську, потім німецьку. У цьому контексті фігура ката стає ще страшнішою. Актор у ролі самого зла — незвично та дуже сильно.

Будинок Слово. Нескінченний роман (2021)

Фільм Тараса Томенка — про трагічну долю українських митців 1930-х, мешканців харківського Будинку Слово.

Ісаєнко зіграв Майка Йогансена — життєрадісного, ексцентричного, веселого інтелектуала, який опинився під ковпаком радянського терору. Його персонаж уособлює ту саму яскраву епоху, яку було жорстоко знищено.

Поруч з Ісаєнком у стрічці — образи Миколи Хвильового, Остапа Вишні, Івана Багряного та інших геніїв, чий голос намагалися заглушити. Але фільм повертає їм право бути почутими.

Майор Сковорода (2024)

У нещодавньому серіалі ICTV2 Ісаєнко перевтілився у справжнього буркотуна — колишнього майора Сковороду, який через свій вибуховий характер і надто гостре почуття справедливості вилетів із Головного управління.

Тепер він працює з командою недосвідчених копів і замість резонансних справ змушений розслідувати дрібні крадіжки. І все це під керівництвом колишньої дружини.

Роль стала для Ісаєнка комедійною удачею: у цьому образі він брутальний, харизматичний і абсолютно нестримний. Його Сковорода встигає посваритися з усіма, влізти у найсмішніші халепи та все одно зберегти любов глядача.

Служба 112 (2025, вже незабаром)

А зовсім скоро очікуй на абсолютного нового Андрія Ісаєнка. Тепер він буде втілювати образ рятувальника Мовчана. Серіал вийде в ефірі ICTV2 під назвою Служба 112. Проект покаже роботу ДСНС такою, якою вона є: напруженою і звісно — героїчною.

Сучасні українські фільми про реальність, яку ми проживаємо чи колись проживали, про силу людини та надію, яка залишається навіть у найтемніші часи. У наступній підбірці — актуальні українські фільми, які варто переглянути, аби краще зрозуміти себе, свій народ і свою країну.

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