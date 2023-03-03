Украинские беженцы смогут получить билеты на Евровидение-2023 бесплатно — как это сделать

Из-за войны России украинское Евровидение пройдет в британском Ливерпуле. Правительство Великобритании выделило бесплатные билеты на Евровидение-2023 для беженцев из Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома. Украинцы смогут посетить одно из живых выступлений.

Читай в нашем материале, как получить билет на Евровидение бесплатно.

Бесплатные билеты на Евровидение-2023 для беженцев: как получить

Если ты временно проживаешь в Великобритании по программам Homes for Ukraine Scheme, Ukraine Family Scheme, Ukraine Extension Scheme, то можешь подать заявку на бесплатный билет на Евровидение.

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Всего британское правительство выделило 3 тыс. билетов. Попасть можно на все девять шоу (репетиции, полуфиналы и финал на выбор).

Министр культуры Великобритании Люси Фрейзер сказала, что британский народ поддерживает украинский в борьбе:

Людям, перемещенным в результате войны, будут предложены тысячи билетов, чтобы они могли принять участие в шоу, посвященном их родине, их культуре и музыке.

Билеты будет выделять Министерство культуры, СМИ и спорта Великобритании. С каждого билета будет взиматься плата в £20.

Мы рады известию, что украинцам предоставляется возможность приехать в город в мае, ведь это их Евровидение, — сказала мэр Ливерпуля Джоан Андерсон.

Подробную информацию о том, как подать заявку на бесплатный билет на Евровидение, объявят позже.

Раньше мы рассказывали, кто будет вести Евровидение-2023.

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