Українські біженці зможуть отримати квитки на Євробачення-2023 безкоштовно — як це зробити

Через війну Росії українське Євробачення відбудеться у британському Ліверпулі. Уряд Великої Британії виділив безкоштовні квитки на Євробачення-2023 для біженців з України, які були вимушені покинути свої домівки.

Українці зможуть відвідати один із живих виступів. Читай у нашому матеріалі, як отримати квиток на Євробачення безкоштовно.

Безкоштовні квитки на Євробачення-2023 для біженців: як отримати

Якщо ти тимчасово проживаєш у Великій Британії за програмами Homes for Ukraine Scheme, Ukraine Family Scheme, Ukraine Extension Scheme, то можеш подати заявку на безкоштовний квиток на Євробачення.

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Усього британський уряд виділив 3 тис. квитків. Потрапити можна на всі дев’ять шоу (репетиції, півфінали та фінал на вибір).

Міністерка культури Великої Британії Люсі Фрейзер сказала, що британський народ підтримує український у боротьбі:

Людям, переміщеним унаслідок війни, буде запропоновано тисячі квитків, щоб вони могли взяти участь у шоу, присвяченому їхній батьківщині, їхній культурі та музиці.

Квитки виділятиме Міністерство культури, ЗМІ та спорту Великої Британії. З кожного квитка стягуватиметься плата у £20.

Ми раді звістці про те, що українцям надається можливість приїхати до міста у травні, адже це їхнє Євробачення, — сказала мер Ліверпуля Джоан Андерсон.

Детальну інформацію, як подати заявку на безкоштовний квиток на Євробачення, оголосять пізніше.

Раніше ми розповідали, хто вестиме Євробачення-2023.

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