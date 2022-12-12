“Я в восторге, что живу в то время, когда женщины попали на вершину!” Билли Айлиш о творчестве и жизни в свои влиятельные 20

Певица Билли Айлиш — одна из самых популярных во всем мире. Ей всего 20 лет, но она уже получила кучу престижных наград и завоевала сердца миллионов фанатов.

Билли Айлиш привлекла внимание еще в 14 лет, тогда ее песня стала вирусной в интернете. Через несколько лет она смогла достичь вершины музыкальных чартов США и получить Оскар за лучшую песню — саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде No time to die.

Певица попала в список 100 женщин 2022 года от BBC и рассказала, с какими трудностями борется и о счастье видеть, что женщины могут что-то менять.

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В прошлом и позапрошлые годы меня иногда закручивало в воронку синдрома самозванки, — делится Билли.

Она привыкла видеть других людей в центре внимания, но вдруг оказалась там сама. Признается, что сложно бороться с образом, который запомнили люди.

— Когда мне было 15 лет, люди решили, что вот такая я. Поэтому действительно тяжело было меняться, расти и взрослеть, становиться человеком. Люди ведь решили себе, кто ты и что ты, — говорит она. Также люди могут найти неактуальную информацию о ней.

— Меня просто бесит, что можно поискать что-нибудь о Билли Айлиш и найти видео и мои слова, когда мне было 15. А из того, что я сказала несколько месяцев назад и что остается актуальным для меня сейчас, почти ничего, — рассказывает певица.

Она говорит, что в мире музыкальной индустрии и шоу-бизнеса люди не слишком верят в успех женщины, особенно очень юной.

— Я в восторге, что живу в такое время, когда женщины попали на вершину. В первых строчках всех чартов женщины. Я невероятно рада это увидеть, — подчеркнула Билли Айлиш.

Украинские женщины тоже оказывают большое влияние в мире. Ранее мы рассказали о восьми украинках, попавших в список BBC 100 женщин 2022 года.

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