Шоу-биз

“Я в восторге, что живу в то время, когда женщины попали на вершину!” Билли Айлиш о творчестве и жизни в свои влиятельные 20

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 декабря 2022, 19:30
Біллі Айліш про труднощі у музичні індустрії
Фото: Getty Images

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