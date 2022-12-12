“Я в захваті, що живу у час, коли жінки потрапили на вершину!” Біллі Айліш про творчість і життя у свої впливові 20

Співачка Біллі Айліш — одна з найпопулярніших у всьому світі. Їй лише 20 років, але вона вже отримала купу престижних нагород та завоювала серця мільйонів фанатів.

Біллі Айліш привернула до себе увагу ще у 14 років. Тоді її пісня стала вірусною в інтернеті. За кілька років вона змогла досягти вершини музичних чартів США та отримати Оскар за найкращу пісню — саундтрек до фільму про Джеймса Бонда No time to die.

Співачка потрапила у список 100 жінок 2022 від BBC та розповіла, з якими труднощами бореться й про щастя бачити, що жінки можуть щось змінювати.

Зараз також дивляться

У минулий та позаминулі роки мене іноді закручувало у вирву синдрому самозванки, — ділиться Біллі.

Вона звикла бачити інших людей у центрі уваги, аж раптом опинилася там сама. Зізнається, що складно боротися з образом, який запам’ятали люди.

— Коли мені було 15 років, люди вирішили, що ось такою я є. Тому дійсно важко було змінюватися, рости й дорослішати, ставати людиною. Адже люди вирішили собі, хто ти й що ти, — каже вона. Також люди можуть знайти неактуальну інформацію про неї.

— Мене просто бісить, що можна пошукати щось про Біллі Айліш і знайти відео і мої слова, коли мені було 15. А з того, що я сказала кілька місяців тому і що залишається актуальним для мене зараз, майже нічого, — розповідає співачка.

Вона каже, що у світі музичної індустрії та шоу-бізнесу люди не надто вірять в успіх жінки, особливо дуже юної.

— Я в захваті, що живу у такий час, коли жінки потрапили на вершину. У перших рядках усіх чартів жінки. Я неймовірно рада це побачити, — наголосила Біллі Айліш.

Українські жінки теж мають неабиякий вплив у світі. Раніше ми розповіли про вісім українок, що потрапили до списку BBC 100 жінок 2022.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!