Шоу-біз

“Я в захваті, що живу у час, коли жінки потрапили на вершину!” Біллі Айліш про творчість і життя у свої впливові 20

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Грудня 2022, 19:30
Біллі Айліш про труднощі у музичні індустрії
Фото: Getty Images

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