Будет ли 4 сезон XO Kitty: дата выхода, сюжет и последние новости

Если ты обожаешь романтические школьные драмы и ещё не успел(а) вдоволь насладиться XO, Китти — держись, у нас есть кое-что интересное о возможном продолжении.

Итак, будет ли 4 сезон XO Kitty — мы собрали актуальные новости.

Будет ли ещё один сезон XO Kitty: что говорят рейтинги

Сериал на Netflix стабильно попадал в топы, и это хороший знак для продления.

Первый сезон в 2023 году собрал более 14 миллионов просмотров за первую неделю, почти на уровне популярной Королевы Шарлотты из франшизы Бриджертоны.

Второй сезон в 2025 году впечатлил ещё больше — 35 миллионов просмотров, он стал 18-м по популярности сериалом на стриминге.

Если третий сезон удержит эту планку — а всё к этому идёт — Netflix точно задумается о продолжении.

XO Kitty 4: дата выхода

На данный момент официального продления сериала ещё не объявили, но шансы высокие. Сценарист шоу Валентина Гарза намекнула: “Мы очень рады продолжать наблюдать, как наши персонажи учатся и развиваются. Будет ли это четвёртый сезон? Остаётся только ждать”.

Учитывая высокие рейтинги и популярность, Netflix вряд ли откажется от такого потенциального хита.

Между вторым и третьим сезонами прошёл всего год, хотя перерыв между первым и вторым был дольше — из-за забастовки сценаристов.

Если сериал продлят, производство четвёртого сезона, вероятно, начнётся в конце 2026 года, а премьера ожидается весной 2027 года.

4 сезон Целую, Китти: чем продолжится история

Пока что история заканчивается тем, что Китти Сонг-Кови возвращается на свой последний год в KISS в Сеуле и строит серьёзные отношения с Мин-хо. Но окончание школы приносит множество вопросов: останется ли она в Корее, вернётся в США или выберет что-то совершенно другое?

У сериала нет книги-первоисточника, поэтому будущее героев полностью в руках сценаристов.

