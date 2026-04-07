Чи буде 4 сезон XO Kitty: дата виходу, сюжет і останні новини

Якщо ти обожнюєш романтичні шкільні драми і ще не досхочу насолодився(лася) XO, Кітті, тримайся — є деяка цікава інформація про можливе продовження.

Тож чи буде 4 сезон XO Kitty — ми зібрали актуальні новини.

Чи буде ще один сезон XO Kitty: що кажуть рейтинги

Серіал на Netflix стабільно вибивався в топи, і це гарна ознака продовження.

Перший сезон у 2023 році зібрав понад 14 мільйонів переглядів за перший тиждень, що майже на рівні з популярною Королевою Шарлоттою з франшизи Бріджертонів.

Другий у 2025 році ще більше вразив — 35 мільйонів переглядів, він став 18-м найпопулярнішим серіалом на стрімінгу.

Якщо третій сезон утримає цю планку — а все йде саме так — Netflix точно замислиться над продовженням.

XO Kitty 4: дата виходу

На даний момент офіційного продовження серіалу ще не оголосили, але шанси високі. Сценарист шоу Валентина Гарза натякнула: “Ми дуже раді продовжувати бачити, як наші персонажі навчаються і розвиваються. Чи буде це четвертий сезон? Залишиться чекати”.

Враховуючи високі рейтинги та популярність, Netflix навряд чи відмовиться від такого потенційного хіта.

Між другим і третім частинами минув лише рік, хоча перерва між першим і другим була довшою — через страйк сценаристів.

Якщо серіал продовжать, виробництво четвертого сезону, ймовірно, розпочнеться наприкінці 2026 року, а прем’єра очікується навесні 2027 року.

4 сезон Цілую, Китті: чим продовжиться історія

Поки що історія завершується тим, що Кітті Сонг-Кові повертається на свій останній рік у KISS у Сеулі та будує серйозні стосунки з Мін-хо. Але кінець школи приносить безліч питань: залишиться вона в Кореї, повернеться до США чи обере щось зовсім інше?

Серіал не має книги-прототипу, тому майбутнє героїв повністю у руках сценаристів.

