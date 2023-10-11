10 самых интересных картин! Что смотреть на кинофестивале Киевская неделя критики

С 12 по 19 октября в столице состоится Киевская неделя критики — кинофестиваль, однозначно ставший жемчужиной осеннего сезона для культурной жизни Киева и Украины. Он проходит с 2017 года, и с тех пор проходил каждый год, несмотря на пандемию или полномасштабное вторжение РФ.

За все годы на Киевской неделе критики проходили премьеры современного украинского кино, были показы культовых лент прошлого в ретроспективной программе, а также зрители имели возможность посмотреть мировые фестивальные хиты. В этом году фестиваль демонстрирует четыре программы:

международная программа — международные фестивальные хиты;

программа Фокус: Украина-Польша — три современных украинских фильма и три польских;

программа Женская роль — ретроспектива украинского кино с фокусом на женские роли;

международная ретроспектива Человек с киноаппаратом — классика мирового кино с фокусом на фильмах, рассказывающих о создании кино.

Кинокритик Кирилл Пищиков выбрал десять интересных фильмов, на которые стоит обратить внимание, если ты планируешь посетить кинофестиваль.

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Опавшие Листья, режиссер Аки Каурисмяки

Случайная встреча в караоке-баре меняет жизнь мужчины и женщины, которые ищут свою любовь. И хотя между ними проскочила искра, на пути к счастью этих двух появляются многочисленные препятствия — от потерянных телефонных номеров до ошибочных адресов, алкоголизма и очаровательной беспризорной собаки.

Аки Каурисмяки — известный финский режиссер, прославившийся своими специфическими комедиями, ярко демонстрирующими финское чувство юмора. Его новый фильм уже отметили на Каннском кинофестивале, поэтому нет сомнений, что финскому мастеру снова удалось снять интересное кино в собственном стиле.

Присцилла, режиссер София Коппола

Присцилла — юная дочь американского военного, который служит в Германии. Девушка скучает по беззаботной подростковой жизни в Америке и без колебаний принимает от незнакомца приглашение на вечеринку. Там она встречает Элвиса Пресли, и начинается полная приключений и опасностей история их любви, брака и скандального развода.

София Коппола уже давно заняла свое место в кинопантеоне. В новой ленте она исследует жизнь Присциллы Вагнер, которая после женитьбы станет Пресли. Наш обозреватель уверен: эта лента подарит интересный взгляд на жизнь иконы рок-н-ролла глазами его жены.

Анатомия Падения, режиссер Жюстин Трие

Сандра — немецкая писательница, которая живет со своим мужем Самуэлем и сыном Даниэлем с проблемами со зрением в отдаленном горном шале во французских Альпах. Когда Самуэль погибает при загадочных обстоятельствах, следствие не может определить, было ли это самоубийство или умышленное убийство.

В конце концов Сандру арестовывают за убийство, и суд начинает рассматривать под микроскопом ее бурные семейные отношения и неоднозначную личность. Когда на скамье подсудимых оказывается маленький Даниэль, у судьи начинают закрадываться сомнения о невиновности Сандры.

Фильм Анатомия Падения — это лауреат этого года Каннской пальмовой ветви и участник ведущих мировых кинофестивалей. Однако это кино в первую очередь интересно не только своими наградами, а тем, что оно исследует тему брака под призмой судебной драмы.

Ля Палисиада, режиссер Филипп Сотниченко

Украина, 1996 год. За пять месяцев до моратория на смертную казнь два старых друга, детектив милиции и судебный психиатр расследуют убийство своего коллеги. Когда-то давно они оба были влюблены во вдову погибшего. Погруженные в запутанное дело и давно забытые воспоминания, они создают будущее, в котором должны жить их дети, унаследовав нереализованные стремления родителей.

Фильм Филиппа Сотниченко — это интересный экскурс в Украину девяностых годов в формате криминальной драмы. Ценность фильма не только в том, насколько она тщательно исследует эпоху, но и в том, как она это делает. Съемка на VHS камеру, имитация полицейского репортажа или запись детского концерта здесь изображены так, как их снимали бы 25 лет назад.

Ты меня любишь? Режиссер Тоня Ноябрева

За год до распада Советского Союза. 17-летняя Кира выходит из подросткового возраста во взрослую жизнь в тот момент, когда Украина выходит из советского рабства в неизвестность. Вместе они — Кира и ее страна — впервые попробуют все — смешное, опасное, бунтарское — как каждый подросток. Брак ее родителей распадается, Родина сталкивается с неожиданным вызовом реформации, а Кира должна шагнуть в новый мир юношества и столкнуться с разрушением своего детства.

Вторая полнометражная работа Тони Ноябревой более цельная и интересная, чем предыдущая. А также это еще один фильм, так или иначе исследующий прошлое нашей страны — в воздухе уже присутствует запах свободы, а молодая Кира вырывается из родительского гнезда во взрослую жизнь. Наш обозреватель убежден: вишенка на торте этого фильма — игра Карины Химчук.

Навсегда-навсегда, режиссер Анна Бурячкова

В поисках защиты и места, которому она действительно принадлежит, Тоня переходит из школы в центре города в другую — в спальном районе, и попадает в компанию отчаянной молодежи. Вместе они ищут приключения и неприятности в окрестностях постсоциалистического Киева.

Вскоре девушка начинает ощущать тягу сразу к двум новым знакомым, и это выливается в запутанный любовный треугольник. В то же время, сложное прошлое Тони преследует ее, бросая вызов новой дружбе и романтическим отношениям. Сможет ли она найти собственный путь или потеряется в новых противоречивых отношениях?

Дебютная лента Анны Бурячковой замыкает своеобразную трилогию о девяностых, сформировавшуюся на Киевской неделе критики. Это довольно искреннее и энергичное кино, о взрослении, которое определенным образом рифмуется с Ты меня любишь? и фильмом Екатерины Горностай Стоп-Земля.

Иа, режиссер Ежи Сколимовский

Иа — это имя звезды передвижного цирка, любознательного серого ослика с грустными глазами. Вскоре после закрытия цирка начинается его большое путешествие по Европе. На своем пути Иа сталкивается с разными людьми — добрыми и злыми. Это и солидная графиня, и молодой итальянский священник, и буйная польская футбольная команда.

Эпическая Одиссея по Европе глазами маленького осла — возможно, звучит не так уж и интересно, но фильм Сколимовского поражает своей визуальной стороной и отстраненным взглядом на различные изъяны человечества.

Вечер на Ивана Купала, режиссер Юрий Ильенко

Молодой селянин Петр влюбился в дочь своего хозяина, а девушка ответила парню взаимностью. Все бы ничего, но отец отказывается отдавать дочь замуж за батрака. С горя Петр идет в кабак, где встречается с Басаврюком, которого все считают дьяволом. Басаврюк предлагает Петру страшное соглашение, которое должно помочь парню взять красавицу в жены.

Культовая лента Юрия Ильенко поражает не только своей безумной энергией, но и разнообразием цветов и прекрасной фантазией. Поэтому возможность посмотреть его на большом экране действительно уникальна.

Бульвар Сансет, режиссер Билли Уайлдер

Голливуд, 1950-е годы. Когда-то блестящая киноактриса Норма Дезмонд теперь забыта и изолирована от гламурной жизни Фабрики грез. Она живет в собственном мире воспоминаний и иллюзий, а ее пентхаус на Бульваре Сансет превратился в таинственное и запущенное место, где время остановилось. Но все меняется, когда в поместье актрисы попадает амбициозный сценарист Джо Гиллис. Их судьбы переплетаются, и вместе они открывают окно в прошлое, чтобы узнать тайну, ставшую причиной упадка карьеры Нормы.

Культовая классика 1950 поражает и сегодня. В свое время она смогла взять Оскары за лучший оригинальный сценарий, музыку и декорации. Это культовое кино в стиле нуар, исследующее феномен кинематографа. Как считает наш обозреватель, это один из самых лучших фильмов своей эпохи.

Ночи в стиле буги, режиссер Пол Томас Андерсон

За блеском роскоши и светом огней долины Сан-Фернандо скрывается таинственный мир порноиндустрии, где расцветают фантазии и величайшие тайны. После случайного знакомства с известным режиссером фильмов для взрослых 17-летний Эдди получает шанс стать большой порнозвездой.

Парень оказывается в увлекательном мире ночных клубов, горячих съемок и скандалов. Смена технологий и популярность видеокамер в 1980-х навсегда изменят ландшафт индустрии развлечений для взрослых, и героям придется искать, как приспособиться к новым условиям.

Эта вторая полнометражная работа культового американского режиссера Пола Томаса Андерсона показывает темную сторону Голливуда, а именно порноиндустрию. Это кино передает дух эпохи, а также рассказывает классическую историю об Икаре, который взлетел слишком высоко, обжег крылья и разбился. Только на этот раз все это происходит в безумной вселенной производства порно.

Не знаешь что посмотреть сегодня? Тогда читай нашу подборку фильмов для разного настроения.

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