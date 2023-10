От ужасов до приключений, от биографических до фэнтези: премьеры фильмов и сериалов в октябре 2023 года на любой вкус

Каждый вечер большинство из нас ищет, что посмотреть. Либо одну историю на вечер, либо что-то длинное, что можно смотреть несколько недель. Для разного настроения мы выбираем фильмы или сериалы.

Каждый месяц киноиндустрия дает нам новый широкий выбор фильмов и сериалов. Даже несмотря на длительную забастовку сценаристов и актеров в США, нам есть что посмотреть. Поэтому мы расскажем о новых фильмах и сериалах октября 2023 года.

В списке ты найдешь как ужастики, так и драмы или приключенческие истории. Поэтому выбирай себе по вкусу кинопремьеру октября 2023 года или новый сериал.

Кинопремьеры октября 2023

Враг

Дата выхода: 6 октября 2023

В этом фильме главную женскую роль сыграла Сирша Ронан, известная по фильмам Маленькие женщины, Леди птица, Отель Гранд Будапешт. А мужскую исполнил Пол Мескаль, которого раньше можно было видеть в фильме Нормальные люди и После солнца.

История рассказывает о жизни супругов, которая переворачиваются с ног на голову, когда на их ферму приезжает незнакомец и сообщает мужчине, что его отправляют на большую космическую станцию, а жену оставят в компании работа. Кстати, следует сказать, что события фильма происходят в 2060 году.

Брак пары является основным фокусом истории на фоне апокалиптического будущего и космических путешествий. Героиня Сирши Ронан подвергает сомнению свои отношения с мужем и то, что они означают для них обоих. Можно сказать, что эта история рассказывает о том, как главные герои, вовлеченные в космические миссии, справлялись с разлукой с любимыми и тоской по своему дому.

Продавцы боли

Дата выхода: 27 октября 2023

Все чаще стали снимать фильмы об изготовлении лекарств, то, как они влияют на людей, и обман с препаратами.

Продавцы боли — новая оригинальная лента от Netflix, в главных ролях — знакомые миллионам Эмили Блант и Крис Эванс.

Эта лента основана на реальных событиях, в ее основу положена одноименная статья Эвана Гьюза из The New York Times и его роман The Hard Sell о мошенничестве и подкупе врачей.

По сюжету женщина Лиза мечтает о лучшей жизни для себя и своей дочери, поэтому устраивается на работу в обанкротившуюся аптеку. Ее смелость и амбициозность выводят компанию на новый уровень, открывая Лизе дверь в светскую жизнь. Но главная героиня и не подозревает, что в скором времени она окажется в центре преступного сговора.

Большой беглец

Дата выхода: 19 октября

Этот фильм также снят на основе реальных событий. 89-летний Бернард Джордан — британский ветеран Второй мировой войны. Он тайно покидает дом престарелых, чтобы посетить годовщину дня высадки союзников во Франции. Но эта операция не получается незаметной, Джордан вызвал настоящий переполох в его родном городке и попал в заголовки газет, привлекая к себе внимание всего мира.

Главная роль в фильме досталась актеру Майклу Кейну, это последний фильм в его карьере. Кроме этого, лента стала последней для Гленды Джексон — обладательницы премий Оскар, Эмми и Тони. Актриса скончалась в июне 2023 года, через девять месяцев после завершения съемок.

Убийцы цветочного полнолуния

Дата выхода: 19 октября 2023

Эта кинолента рассказывает о событиях, произошедших в Оклахоме в 1920-х годах. Среди членов богатого нефтью племени оседжей начинаются серийные убийства — череда жестоких преступлений, ставших известными под названием Господство террора.

Эти убийства были на самом деле, поэтому команда фильма консультировалась с членами Osage Nation для убеждения, что события в фильме основываются на фактах.

В новом фильме сыграли Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро, а бюджет картины составляет $200 млн.

Пять ночей у Фредди

Дата выхода: 27 октября 2023

События фильма начинаются с того, что Майк соглашается на должность охранника в ночную смену в заброшенном развлекательном центре. Казалось бы, работа не может быть плохой, но аттракционы из центра оживают и начинают терроризировать Майка и его близких. Эта лента является экранизацией серии видеоигр Five Nights at Freddy в жанре ужасов.

По словам сценариста и сопродюсера проекта Скотта Коутона, картина должна начать франшизу, сюжет которой разделен минимум на три части.

Портрет королевы

Дата выхода: 12 октября 2023

Королева Великобритании Елизавета II несомненно является важной исторической фигурой. Ее утрата стала большой для британского народа.

Портрет Королевы — документальная работа о Елизавете II с точки зрения знаменитых фотографов, которые имели возможность запечатлеть Ее Величество.

Лента включает в себя интервью известных художников, актеров и фотографов, а также архивных кадров самой Королевы.

Фрилансер

Дата выхода: 6 октября 2023

Этот фильм показывает нам историю бывшего военного Мейсона, ставшего охранником известной журналистки Клер Веллингтон. Герои планируют снять интервью с президентом тоталитарной страны.

Но в государстве произошел военный переворот, и теперь герои пытаются убежать от вооруженных повстанцев.

Присцилла

Дата выхода: 27 октября 2023 года

В последние годы в мире кино стало появляться много биографических фильмов. Присцилла — один из них. Фильм рассказывает о жене легендарного Элвиса Пресли. Если фильм Элвис об истории певца мы уже видели, то тут события поданы под углом взгляда Присциллы.

Сюжет фокусируется на подростковых годах Присциллы и ее взаимоотношениях с Элвисом, окруженных излишним вниманием СМИ.

Новые сериалы в октябре 2023

Падение дома Ашеров

Где смотреть: Netflix

Дата выхода: 12 октября 2023

Это новый сериал от Netflix, основанный на одноименном готическом рассказе Эдгара Алана По, но изюминка в том, что события происходят в нашем времени.

В центре сюжета — генеральный директор коррумпированной фармацевтической компании. Казалось бы, у него есть все, однако сомнительное прошлое дает о себе знать, когда его дети начинают умирать в таинственных обстоятельствах.

Уроки химии

Где смотреть: Apple TV+

Дата выхода: 13 октября 2023

Этот сериал снят на основе романа американской писательницы Бонни Гармус Уроки химии.

Элизабет Зотт пытается строить научную карьеру в химической лаборатории в США 1960-х. Однако в то время женщинам было нелегко реализовывать свои амбиции в научной области.

Но героиня не сдается, социальные стереотипы и пристрастное отношение мужчин заставляют Элизабет создать собственное кулинарное телешоу. Программа должна сделать женщину успешной, а также вдохновлять других женщин освобождаться от кухонного рабства.

Люпен, часть 3

Где смотреть: Netflix

Дата выхода: 4 октября 2023

Это продолжение сериала о французском авантюристе, благородном грабителе Ассане Диопе, который решает отомстить за своего отца, чью жизнь в свое время разрушила одна состоятельная семья.

Ассан продолжает свою борьбу с беспринципным магнатом Хьюбертом Пеллегрини и готовится к последней великой миссии перед отходом от дел. Он планирует похитить драгоценное украшение Черная жемчужина.

Тела

Где смотреть: Netflix

Дата выхода: 19 октября 2023

Этот сериал Netflix является адаптацией одноименного детективного комикса DC. Четыре детектива, живущие в четырех разных эпохах, находят в лондонском квартале Вайтчепел тело одной и той же жертвы.

Каждый из них имеет свой подход к делу, однако вскоре все они начинают осознавать, что преступление является частью заговора, который длится около 150 лет.

Бекхэм

Где смотреть: Netflix

Дата выхода: 4 октября 2023

Этот биографический минисериал является еще одним доказательством того, что в последнее время такой жанр приобретает все большую популярность. В этом сериале рассказывается ранее неизвестная история знаменитого британского футболиста Дэвида Бекхэма.

Кроме интервью самого спортсмена и его знаменитой жены Виктории, в шоу можно увидеть разговоры с другими звездами футбола и шоу-бизнеса, а также нигде не показаные архивные видеоматериалы.

Локи, 2 сезон

Где смотреть: Disney+

Дата выхода: 6 октября 2023

Продолжение сериала об одном из злодеев киновселенной Marvel рассказывает о том, как Локи неконтролируемо скользит по времени и пространству. Во время этих путешествий он понимает, что миру грозит уничтожение.

Вместе со своим напарником из Управления временными изменениями агентом Мобиусом они должны разгадать эту загадку и спасти мир от уничтожения.

Второй сезон сериала насчитывает шесть эпизодов, которые выходят раз в неделю с финалом 9 ноября.

Осень обещает быть богатой интересными кинопремьерами. Ранее мы рассказывали, когда выйдет фильм Наполеон 2023 и о чем он расскажет.

