Невероятная жажда величия и власти. Когда выйдет фильм Наполеон и почему его так ждут зрители

Если новинки кино дают возможность отвлечься от событий вокруг, мы поделимся интересной идеей, как провести один из вечеров ноября. Исторические фильмы имеют свой шарм, да еще открывают нам героев с других сторон. Читай когда выйдет фильм Наполеон и о чем он.

Фильм Наполеон 2023 — дата выхода и о чем фильм

Фильм, являющийся исторической драмой, основан на реальных событиях. Сценарий был создан Дэвидом Скарпой. Ленту спродюсировал и снял Ридли Скотт.

Фильм Наполеон является историей о приходе французского лидера к власти и его становлении как императора Франции. Также зрители смогут узнать об отношениях Наполеона с императрицей Жозефиной.

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Интерес к фильму высок, ведь главную роль сыграет Хоакин Феникс, мировую славу которому принесла роль Джокера. Увидим и Ванессу Кирби, и Тахара Рахима.

Премьера фильма запланирована на 22 ноября 2023. В Украине, скорее всего, увидеть в кино ее можно будет 23 ноября 2023.

В фильме изобразили невероятную жажду величия и власти, зависимые и нестабильные отношения с любимой, а также исторические сражения. Съемки начались в феврале 2022.

Всего нам покажут шесть основных сцен сражений. Съемки прошли в Линкольне, Гринвиче, Лондоне и других городах Великобритании, а также на Мальте. Однако выйти может и продолжение фильма, ведь команде удалось снять более 4,5 часа материала.

Ридли Скотт намекнул, что следующий фильм, если получится, расскажет об императрице Жозефине. Фильм Наполеон может стать основным претендентом на Оскар.

Посмотреть трейлер фильма Наполеон ты можешь в нашем материале.

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