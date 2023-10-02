Неймовірна жага величі та влади. Коли вийде фільм Наполеон та чому на нього так чекають глядачі

Якщо новинки кіно дають можливість відволіктися від подій навколо, ми поділимося цікавою ідеєю, як провести один з вечорів листопада. Історичні фільми мають свій шарм, та ще й відкривають нам героїв з інших боків. Читай, коли вийде фільм Наполеон та про що він.

Фільм Наполеон 2023 — дата виходу та про що фільм

Фільм, що є історичною драмою, заснований на реальних подіях. Сценарій був створений Девідом Скарпою. Стрічку спродюсував та відзняв Рідлі Скотт.

Фільм Наполеон є, власне, історією про прихід французького лідера до влади та його становлення як імператора Франції. Також глядачі зможуть дізнатися про стосунки Наполеона з імператрицею Жозефіною.

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Цікавість до фільму висока, адже головну роль зіграє Хоакін Фенікс, світову славу якому принесла роль Джокера. Побачимо і Ванессу Кірбі, і Тахара Рахіма.

Прем’єра стрічки запланована на 22 листопада 2023 року. В Україні, найімовірніше, побачити в кіно її можна буде 23 листопада 2023.

У фільмі зобразили неймовірну жагу до величі та влади, залежні та нестабільні стосунки з коханою, а також історичні битви. Знімання розпочалися в лютому 2022 року.

Усього нам покажуть шість основних сцен битв. Знімання пройшли в Лінкольні, Гринвічі, Лондоні та інших містах Великої Британії, а також на Мальті. Однак вийти може і продовження фільму, адже команді вдалося відзняти понад 4,5 години матеріалу.

Рідлі Скотт натякнув, що наступний фільм, якщо вийде, розповість про імператрицю Жозефіну. Фільм Наполеон може стати головним претендентом на Оскар.

Переглянути трейлер до фільму Наполеон ти можеш у нашому матеріалі.

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