Шоу-біз

Від жахів до пригод, від біографічних до фентезі: прем’єри фільмів та серіалів у жовтні 2023 на будь-який смак

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Жовтня 2023, 19:00
Прем'єри фільмів та серіалів у жовтні 2023: на що очікувати
Фото: IMDb

Більше новин
Як вибрати термобілизну
Час подбати про комфорт і тепло: як вибрати термобілизну
куди поїхати в жовтні на море
Якщо не встиг(-ла) відпочити влітку. Куди поїхати на море в жовтні: поради
Хумус
Неочікувана трансформація смаколика: покроковий рецепт приготування хумусу з квасолі
свята у жовтні 2023
День українського козацтва, День шефа та Міжнародний день анімації. Календар свят на жовтень 2023
Дивитись більше

Матеріали по темі

Фільми з Анджеліною Джолі
Ні, тут немає Лари Крофт. Які фільми з Анджеліною Джолі варто подивитись
Фільми на Геловін 2022: топ-5 найкращих фільмів
Справжні жахи та сімейні комедії: добірка найкращих фільмів на Гелловін
Дивні дива: 5 сезон: дата виходу нового сезону серіалу
Фанати завмерли в очікуванні фіналу! Коли вийде п’ятий сезон серіалу Дивні дива
Дженна Ортега: фільми та серіали
Від маленьких ролей до зіркових: у яких фільмах знімалася Дженна Ортега і що про неї відомо

Відео
0:07:18
Гроза

У деякі хати люди вже ніколи не повернуться…Перші поховання у селі Гроза
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 9 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:44
Що буде з курсом долара
Безпрецедентний рівень безробіття, але хороші очікування від курсу долара: результати Діалогів про стійкість
0:12:04
Тарас Сасовський
Боєць ТрО зі сльозами на очах згадує Бахмут та хоче повернутися назад до побратимів, попри ампутацію
0:04:37
Анатолій Кокуш
Культові сцени Матриці та Титаніка. Як до відомих голівудських фільмів доклали руку українці
0:04:46
Вчителька з Херсонщини
Навіть в окупації розмовляла українською! Історія незламної вчительки з Херсонщини
0:00:43
Ізраїль
Бійці ЗСУ підтримали Ізраїль! Щире звернення українських бійців вражає
0:07:07
У Мелітополі окупанти викрадають людей посеред міста
Викрадають людей та контролюють інтернет. У Мелітополі понад 500 жителів у полоні росіян
0:03:53
Найдовший у світі марафон — як долучитися і посилити ППО
Прокачай ППО та підтримай військо! Як долучитися до благодійного найдовшого у світі марафону
0:04:13
Військовослужбовець ЗСУ на псевдо Отаман
Догляд — секрет влучності: артилерист Отаман про свою роботу з британською гаубицею
Більше відео
Що буде, якщо здерти родимку: пояснюють дерматологи
Читати далі
Звичайна подряпинка чи причина меланоми? Що буде, якщо здерти родимку на тілі
як зробити дистильовану воду
Читати далі
Чисте джерело життя! Як зробити дистильовану воду вдома

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь