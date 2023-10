Від жахів до пригод, від біографічних до фентезі: прем’єри фільмів та серіалів у жовтні 2023 на будь-який смак

Щовечора більшість з нас шукає, що подивитися. Або одну історію на вечір, або щось довге, що можна дивитися кілька тижнів. Для різного настрою ми обираємо фільми або серіали.

Щомісяця кіноіндустрія дає нам новий широкий вибір фільмів та серіалів. Навіть, попри тривалий страйк сценаристів та акторів у США, нам є що подивитися. Тому ми розповімо про нові фільми та серіали жовтня 2023.

У списку ти знайдеш як фільми жахів, так і драми чи пригодницькі історії. Тому обирай собі до смаку кінопрем’єру жовтня 2023 або новий серіал.

Кінопрем’єри жовтня 2023

Ворог

Дата виходу: 6 жовтня 2023

У цьому фільмі головну жіночу роль зіграла Сірша Ронан, відома за фільмами Маленькі жінки, Леді птаха, Готель Гранд Будапешт. А чоловічу виконав Пол Мескаль, якого раніше можна було бачити у фільмі Нормальні люди та Після сонця.

Історія розповідає про життя подружжя, яке перевертається з ніг на голову, коли на їхню ферму приїжджає незнайомець і повідомляє чоловіку, що його відправляють на велику космічну станцію, а дружину залишать у компанії робота. До речі, варто сказати, що події фільму відбуваються у 2060 році.

Шлюб пари є основним фокусом історії на тлі апокаліптичного майбутнього та космічних подорожей. Героїня Сірші Ронан ставить під сумнів свої стосунки з чоловіком і те, що вони означають для них обох. Можна сказати, що ця історія розповідає про те, як головні герої, залучені до космічних місій, справлялися з розлукою з коханими й тугою за своїм домом.

Продавці болю

Дата виходу: 27 жовтня 2023

Дедалі частіше стали знімати фільми про виготовлення ліків, те, як вони впливають на людей, та обман з препаратами.

Продавці болю — нова оригінальна стрічка від Netflix, у головних ролях знайомі мільйонам Емілі Блант та Кріс Еванс.

Ця стрічка заснована на реальних подіях, в її основу покладено однойменну статтю Евана Г’юза з The New York Times і його роман The Hard Sell про шахрайство та підкуп лікарів.

За сюжетом, жінка Ліза мріє про краще життя для себе та своєї доньки, тому влаштовується на роботу в збанкрутілу аптеку. Її сміливість та амбітність виводять компанію на новий рівень, відкриваючи Лізі двері у світське життя. Але головна героїня і не підозрює, що незабаром вона опиниться в центрі злочинної змови.

Великий утікач

Дата виходу: 19 жовтня

Цей фільм також знятий на основі реальних подій. 89-річний Бернард Джордан — британський ветеран Другої світової війни. Він таємно покидає будинок для літніх людей, щоб відвідати річницю дня висадки союзників у Франції. Але ця операція не виходить непомітною, Джордан спричинив справжній переполох у його рідному містечку та потрапив до заголовків газет, привертаючи до себе увагу всього світу.

Головна роль у фільмі дісталася актор Майклу Кейну, це останній фільм у його кар’єрі. Крім цього, стрічка стала останньою для Ґленди Джексон — володарки премій Оскар, Еммі й Тоні. Акторка померла у червні 2023 року, за дев’ять місяців після завершення знімань.

Вбивці квіткової повні

Дата виходу: 19 жовтня 2023

Ця кінострічка розповідає про події, що сталися в Оклахомі у 1920-х роках. Серед членів багатого на нафту племені оседжів розпочинаються серійні вбивства — низка жорстоких злочинів, що стали відомими під назвою Панування терору.

Ці вбивства були насправді, тому команда фільму консультувалася з членами Osage Nation для переконання, що події у фільмі ґрунтуються на фактах.

У новому фільмі зіграли Леонардо ДіКапріо та Роберт Де Ніро, а бюджет картини становить $200 млн.

П’ять ночей у Фредді

Дата виходу: 27 жовтня 2023

Події фільму починаються з того, що Майк погоджується на посаду охоронця в нічну зміну в закинутому розважальному центрі. Здавалося б, що робота не може бути поганою, але атракціони з центру оживають та починають тероризувати Майка і його близьких. Ця стрічка є екранізацією серії відеоігор Five Nights at Freddy’s у жанрі жахів.

За словами сценариста і співпродюсера проєкту, Скотта Коутона, картина має розпочати франшизу, сюжет якої розділений мінімум на три частини.

Портрет Королеви

Дата виходу: 12 жовтня 2023

Королева Великої Британії Єлизавета II безсумнівно є важливою історичною постаттю. Її втрата стала великою для британського народу.

Портрет Королеви — документальна робота про Єлизавету II з перспективи погляду знаменитих фотографів, які мали нагоду зафільмувати Її Величність.

Стрічка включає інтерв’ю відомих митців, акторів та фотографів, а також архівних кадрів самої Королеви.

Фрілансер

Дата виходу: 6 жовтня 2023

Цей фільм показує нам історію колишнього військового Мейсона, що став охоронцем відомої журналістки Клер Веллінгтон. Герої планують відзняти інтерв’ю з президентом тоталітарної країни.

Але у державі стався військовий переворот, тож тепер герої намагаються втекти від озброєних повстанців.

Прісцилла

Дата виходу: 27 жовтня 2023

Останніми роками у світі кіно почали з’являтися багато біографічних фільмів. Прісцилла — один з них. Фільм розповідає про дружину легендарного Елвіса Преслі. Якщо фільм Елвіс про історію співака ми вже бачили, то тут події подані під кутом погляду Прісцилли.

Сюжет фокусується на підліткових роках Прісцилли і її взаєминах з Елвісом, оточених надмірною увагою преси.

Нові серіали в жовтні 2023

Падіння дому Ашерів

Де дивитися: Netflix

Дата виходу: 12 жовтня 2023

Це новий серіал від Netflix, що базується на однойменному готичному оповіданні Едгара Алана По, але родзинка у тому, що події відбуваються у нашому часі.

У центрі сюжету — генеральний директор корумпованої фармацевтичної компанії. Здавалося б, у нього є все, однак сумнівне минуле дає про себе знати, коли його діти починають помирати за таємничих обставин.

Уроки хімії

Де дивитися: Apple TV+

Дата виходу: 13 жовтня 2023

Цей серіал знятий на основі роману американської письменниці Бонні Ґармус Уроки хімії.

Елізабет Зотт намагається будувати наукову кар`єру в хімічній лабораторії у США 1960-х. Однак в ті часи жінкам було нелегко реалізовувати свої амбіції в науковій галузі.

Але героїня не здається, соціальні стереотипи та упереджене ставлення чоловіків змушують Елізабет створити власне кулінарне телешоу. Програма має зробити жінку успішною, а також надихатиме інших жінок звільнятися від кухонного рабства.

Люпен, частина 3

Де дивитися: Netflix

Дата виходу: 4 жовтня 2023

Це продовження серіалу про французького авантюриста, благородного грабіжника Ассана Діопа, який вирішує помститися за свого батька, чиє життя свого часу зруйнувала одна заможна родина.

Ассан продовжує свою боротьбу з безпринципним магнатом Х`юбертом Пеллегріні та готується до своєї останньої великої місії перед відходом від справ. Він планує викрасти дорогоцінну прикрасу Чорна перлина.

Тіла

Де дивитися: Netflix

Дата виходу: 19 жовтня 2023

Цей серіал від Netflix є адаптацією однойменного детективного коміксу DC. Чотири детективи, що живуть у чотирьох різних епохах, знаходять у лондонському кварталі Вайтчепел тіло однієї й тієї ж жертви.

Кожен з них має свій підхід до справи, проте незабаром всі вони починають усвідомлювати, що злочин є частиною змови, яка триває вже близько 150 років.

Бекхем

Де дивитися: Netflix

Дата виходу: 4 жовтня 2023

Цей біографічний мінісеріал є ще одним доказом того, що останнім часом такий жанр набуває дедалі більшої популярності. У цьому серіалі розповідається раніше невідома історія знаменитого британського футболіста Девіда Бекхема.

Окрім інтерв’ю самого спортсмена та його знаменитої дружини Вікторії, в шоу можна побачити розмови з іншими зірками футболу та шоу-бізнесу, а також до цього ніде не показані архівні відеоматеріали.

Локі, 2 сезон

Де дивитися: Disney+

Дата виходу: 6 жовтня 2023

Продовження серіалу про одного зі злодіїв кіновсесвіту Marvel розповідає про те, як Локі неконтрольовано ковзає у часі та просторі. Під час цих подорожей він розуміє, що світу загрожує знищення.

Разом зі своїм напарником з Управління часовими змінами агентом Мобіусом вони мають розгадати цю загадку та врятувати світ від знищення.

Другий сезон серіалу налічує шість епізодів, які виходять раз на тиждень з фіналом 9 листопада.

Осінь обіцяє бути багатою на цікаві кінопрем’єри. Раніше ми розповідали, коли вийде фільм Наполеон 2023 та про що він розкаже.

