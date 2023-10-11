10 найцікавіших картин! Що дивитись на кінофестивалі Київський тиждень критики

З 12 по 19 жовтня в столиці відбудеться Київський тиждень критики — кінофестиваль, що однозначно став перлиною осіннього сезону для культурного життя Києва та України. Він проходить з 2017 року і відтоді відбувався кожен рік, попри пандемію чи повномасштабне вторгнення РФ.

За всі роки на Київському тижні критики відбувались прем’єри сучасного українського кіно, були покази культових стрічок минулого в ретроспективній програмі, а також глядачі мали змогу подивитись світові фестивальні хіти. Цього року фестиваль демонструє чотири програми:

міжнародна програма — міжнародні фестивальні хіти;

програма Фокус: Україна-Польща — три сучасних українських фільми та три польські;

програма Жіноча роль — ретроспектива українського кіно з фокусом на жіночі ролі;

міжнародна ретроспектива Людина з кіноапаратом — класика світового кіно з фокусом на фільми, що розповідають про створення кіно.

Кінокритик Кирило Пищиков обрав десять найцікавіших фільмів, на які варто звернути увагу, якщо ти плануєш відвідати кінофестиваль.

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Опале Листя, режисер Акі Каурісмякі

Випадкова зустріч у караоке-барі змінює життя чоловіка і жінки, які шукають своє кохання. І хоча між ними проскочила іскра, на шляху до щастя цих двох з’являються численні перешкоди — від загублених телефонних номерів до помилкових адрес, алкоголізму та чарівного безпритульного собаки.

Акі Каурісмякі — відомий фінський режисер, який прославився своїми специфічними комедіями, що яскраво демонструють фінське почуття гумору. Його новий фільм вже відмітили на Каннському кінофестивалі, тож немає сумнівів, що фінському майстру знов вдалось зняти цікаве кіно у власному стилі.

Прісцилла, режисерка Софія Коппола

Прісцилла — юна донька американського військового, який несе службу в Німеччині. Дівчина сумує за безтурботним підлітковим життям в Америці та без вагань приймає від незнайомця запрошення на вечірку. Там вона зустрічає Елвіса Преслі — і починається сповнена пригод і небезпек історія їхнього кохання, шлюбу та скандального розлучення.

Софія Коппола вже давно зайняла своє місце в кіно-пантеоні. У новій стрічці вона досліджує життя Прісцилли Вагнер, яка після одруження стане Преслі. Наш оглядач переконаний: ця стрічка подарує цікавий погляд на життя ікони рок-н-ролу очима його дружини.

Анатомія Падіння, режисерка Жюстін Тріє

Сандра — німецька письменниця, яка живе зі своїм чоловіком Самуелем та сином Даніелем з вадами зору у віддаленому гірському шале у французьких Альпах. Коли Самуель гине за загадкових обставин, слідство не може визначити, чи це було самогубство, чи навмисне вбивство.

Зрештою Сандру арештовують за вбивство, і суд починає розглядати під мікроскопом її бурхливі сімейні стосунки та неоднозначну особистість. Коли на лаві підсудних опиняється маленький Даніель, у судді починають закрадатися сумніви про невинність Сандри.

Фільм Анатомія Падіння — цьогорічний лауреат Каннської пальмової гілки, та учасник провідних світових кінофестивалів. Проте це кіно насамперед цікаве не тільки своїми нагородами, а тим, що воно досліджує тему шлюбу під призмою судової драми.

Ля Палісіада, режисер Філіп Сотниченко

Україна, 1996 рік. За п’ять місяців до мораторію на смертну кару двоє старих друзів, детектив міліції та судовий психіатр, розслідують убивство свого колеги. Колись давно вони обидва були закохані у вдову загиблого. Занурені в заплутану справу й давно забуті спогади, вони створюють майбутнє, у якому мають жити їхні діти, успадкувавши нереалізовані прагнення батьків.

Фільм Філіпа Сотниченка — це цікавий екскурс в Україну дев’яностих років у форматі кримінальної драми. Цінність стрічки не тільки в тому, наскільки вона ретельно досліджує епоху, але і в тому, як вона це робить. Зйомка на VHS камеру, імітація поліцейського репортажу чи запис дитячого концерту тут зображені так, як їх знімали б 25 років тому.

Ти мене любиш? Режисерка Тоня Ноябрьова

За рік до розпаду Радянського Союзу. 17-річна Кіра виходить з підліткового віку в доросле життя в той самий момент, коли Україна виходить з радянського рабства в невідомість. Разом вони — Кіра та її країна — вперше спробують усе — смішне, небезпечне, бунтарське — як і кожен підліток. Шлюб її батьків розпадається, Батьківщина стикається з несподіваним викликом реформації, а Кіра повинна зробити крок у новий світ юнацтва і зіткнутися з руйнуванням свого дитинства.

Друга повнометражна робота Тоні Ноябрьової є цільнішою та цікавішою за попередню. А також це ще один фільм, що так чи інакше досліджує минуле нашої країни — у повітрі вже присутній запах свободи, а молода Кіра виривається з батьківського гнізда у доросле життя. Наш оглядач переконаний: вишенька на торті цього фільму — гра Карини Химчук.

Назавжди-назавжди, режисерка Анна Бурячкова

У пошуках захисту та місця, якому вона справді належить, Тоня переходить зі школи в центрі міста до іншої — у спальному районі, та потрапляє до компанії відчайдушної молоді. Разом вони шукають пригоди та неприємності на околицях постсоціалістичного Києва.

Незабаром дівчина починає відчувати потяг одразу до двох нових знайомих, і це виливається у заплутаний любовний трикутник. Водночас складне минуле Тоні переслідує її, кидаючи виклик новій дружбі та романтичним стосункам. Чи зможе вона знайти власний шлях або ж загубиться у нових суперечливих відносинах?

Дебютна стрічка Анни Бурячкової замикає своєрідну трилогію про дев’яності, що сформувалась на Київському тижні критики. Це досить щире та енергійне кіно про дорослішання, яке певним чином римується із Ти мене любиш? та фільмом Катерини Горностай Стоп-Земля.

Іа, режисер Єжи Сколімовський

Іа — це ім’я зірки пересувного цирку, допитливого сірого ослика з сумними очима. Невдовзі після закриття цирку розпочинається його велика подорож Європою. На своєму шляху Іа стикається з різними людьми — добрими та злими. Це і поважна графиня, і молодий італійський священник, і буйна польська футбольна команда.

Епічна Одіссея Європою очима маленького віслюка — можливо, звучить не так вже і цікаво, але фільм Сколімовського вражає своєю візуальною стороною та відстороненим поглядом на різноманітні вади людства.

Вечір на Івана Купала, режисер Юрій Іллєнко

Молодий селянин Петро закохався в доньку свого господаря, а дівчина відповіла хлопцю взаємністю. Все б нічого, та батько відмовляється віддавати доньку заміж за наймита. З горя Петро йде в шинок, де зустрічається з Басаврюком, якого всі вважають за диявола. Басаврюк пропонує Петрові страшну угоду, яка має допомогти хлопцеві взяти красуню в дружини.

Культова стрічка Юрія Іллєнка вражає не тільки своєю шаленою енергією, але й різноманіттям кольорів та прекрасною фантазією. Тому можливість подивитись його на великому екрані дійсно унікальна.

Бульвар Сансет, режисер Біллі Вайлдер

Голлівуд, 1950-ті роки. Колись блискуча кіноактриса Норма Дезмонд тепер забута й ізольована від гламурного життя Фабрики мрій. Вона живе у власному світі спогадів та ілюзій, а її пентхаус на Бульварі Сансет перетворився на таємниче та занедбане місце, де час зупинився. Та все змінюється, коли до маєтку акторки потрапляє амбітний сценарист Джо Ґілліс. Їхні долі переплітаються, і разом вони відкривають вікно в минуле, щоб дізнатися таємницю, яка стала причиною занепаду кар’єри Норми.

Культова класика 1950 року вражає і сьогодні. Свого часу вона змогла взяти Оскари за найкращі оригінальний сценарій, музику і декорації. Це культове кіно в стилі нуар, що досліджує феномен кінематографа. Як вважає наш оглядач, це один з найкращих фільмів своєї епохи.

Ночі в стилі бугі, режисер Пол Томас Андерсон

За блиском розкоші та світлом вогнів долини Сан-Фернандо ховається таємничий світ порноіндустрії, де розквітають фантазії та найбільші таємниці. Після випадкового знайомства з відомим режисером фільмів для дорослих, 17-річний Едді отримує шанс стати великою порнозіркою.

Хлопець опиняється в захопливому світі нічних клубів, гарячих зйомок і скандалів. Та зміна технологій і популярність відеокамер у 1980-х назавжди змінять ландшафт індустрії розваг для дорослих, і героям доведеться шукати, як пристосуватись до нових умов.

Ця друга повнометражна робота культового американського режисера Пола Томаса Андерсона показує темну сторону Голлівуду, а саме порноіндустрію. Це кіно передає дух епохи, а також розповідає класичну історію про Ікара, що злетів занадто високо, обпалив крила та розбився. Тільки цього разу все це відбувається в шаленому всесвіті виробництва порно.

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