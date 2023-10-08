Помогает отключиться и сконцентрироваться на себе: Дмитрий Каднай о стоянии на гвоздях и увлечении йогой

Наверное, все слышали о медитации на гвоздях. Может быть, кто-то даже хотел бы попробовать или уже стоял на гвоздях.
Благодаря стоянию на гвоздях можно узнать себя и снизить уровень стресса. Эта практика даже распространена среди украинских звезд. О своем опыте гвоздестояния рассказал певец Дмитрий Каднай за кулисами шоу Кто сверху на Новом канале.
Каднай делится, что начал заниматься гвоздестоянием тогда, когда проходил реабилитацию после спортивной травмы. Сначала он не знал об этом занятии, а потом у него даже появились свои гвозди. Получил он их от человека, которому эти гвозди подарили, но он ими не пользовался.
— Оказалось, что это очень классная, целебная штука!
Уверяю: перезагрузка крутая. Мало того, что гвоздестояние обладает целебными свойствами, оно еще и расслабляет, снимает зажимы в теле.
Уверяю: перезагрузка крутая. Мало того, что гвоздестояние обладает целебными свойствами, оно еще и расслабляет, снимает зажимы в теле.
— Это очень помогает отключиться, ты ведь концентрируешься на себе 10 минут, пока стоишь на гвоздях, — рассказывает певец.
Добавляет, что включает для себя какую-то музыку, которая помогает перетерпеть боль. Также не стоит на гвоздях больше 10 минут.
Он делится советом, как начать стоять на гвоздях. По своему опыту рассказывает, что больно будет в любом случае.
Дмитрий Каднай признается, что сначала стоял на гвоздях по несколько минут, а потом давал себе отдохнуть. Также начинал это делать в носках, чтобы как-то снизить боль.
— Потом, когда привыкаешь, можно стоять дольше. Рекомендую именно такой способ, потому что он более приятный. Понемногу втягиваешься в процесс и понимаешь, что это не вредит, и не так больно, как можно представить, — отмечает он.
Каданай рассказывает, что раньше ему также была интересна йога и он даже регулярно ходил на занятия. Сначала он увидел, как участники Freedom Ballet ходили на практику. Заинтересовался сам и присоединялся к занятиям в углу зала.
Мне это очень нравилось, поэтому познакомился с инструктором йоги Пашей. Даже записался к нему на индивидуальные занятия, — признается Каднай.
Мне это очень нравилось, поэтому познакомился с инструктором йоги Пашей. Даже записался к нему на индивидуальные занятия, — признается Каднай.
Говорит, это было три года назад. После регулярных занятий йогой он чувствовал лёгкость.
— Я реально мог общаться с каждой своей частицей, расслаблять ее. Всем советую! Это очень классно. Конечно, нужно заниматься осторожно, поэтому лучше начинать под наблюдением мастера, — акцентирует певец.
Йога действительно может быть полезна для организма. Ранее мы рассказывали, как йога влияет на организм и улучшает здоровье.
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