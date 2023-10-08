Помогает отключиться и сконцентрироваться на себе: Дмитрий Каднай о стоянии на гвоздях и увлечении йогой

Наверное, все слышали о медитации на гвоздях. Может быть, кто-то даже хотел бы попробовать или уже стоял на гвоздях.

Благодаря стоянию на гвоздях можно узнать себя и снизить уровень стресса. Эта практика даже распространена среди украинских звезд. О своем опыте гвоздестояния рассказал певец Дмитрий Каднай за кулисами шоу Кто сверху на Новом канале.

Дмитрий Каднай о стоянии на гвоздях

Каднай делится, что начал заниматься гвоздестоянием тогда, когда проходил реабилитацию после спортивной травмы. Сначала он не знал об этом занятии, а потом у него даже появились свои гвозди. Получил он их от человека, которому эти гвозди подарили, но он ими не пользовался.

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— Оказалось, что это очень классная, целебная штука!

Уверяю: перезагрузка крутая. Мало того, что гвоздестояние обладает целебными свойствами, оно еще и расслабляет, снимает зажимы в теле.

— Это очень помогает отключиться, ты ведь концентрируешься на себе 10 минут, пока стоишь на гвоздях, — рассказывает певец.

Добавляет, что включает для себя какую-то музыку, которая помогает перетерпеть боль. Также не стоит на гвоздях больше 10 минут.

Он делится советом, как начать стоять на гвоздях. По своему опыту рассказывает, что больно будет в любом случае.

Дмитрий Каднай признается, что сначала стоял на гвоздях по несколько минут, а потом давал себе отдохнуть. Также начинал это делать в носках, чтобы как-то снизить боль.

— Потом, когда привыкаешь, можно стоять дольше. Рекомендую именно такой способ, потому что он более приятный. Понемногу втягиваешься в процесс и понимаешь, что это не вредит, и не так больно, как можно представить, — отмечает он.

Каданай рассказывает, что раньше ему также была интересна йога и он даже регулярно ходил на занятия. Сначала он увидел, как участники Freedom Ballet ходили на практику. Заинтересовался сам и присоединялся к занятиям в углу зала.

Мне это очень нравилось, поэтому познакомился с инструктором йоги Пашей. Даже записался к нему на индивидуальные занятия, — признается Каднай.

Говорит, это было три года назад. После регулярных занятий йогой он чувствовал лёгкость.

— Я реально мог общаться с каждой своей частицей, расслаблять ее. Всем советую! Это очень классно. Конечно, нужно заниматься осторожно, поэтому лучше начинать под наблюдением мастера, — акцентирует певец.

Йога действительно может быть полезна для организма. Ранее мы рассказывали, как йога влияет на организм и улучшает здоровье.

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