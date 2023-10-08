Шоу-биз

Помогает отключиться и сконцентрироваться на себе: Дмитрий Каднай о стоянии на гвоздях и увлечении йогой

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 октября 2023, 17:00
Дмитро Каднай про стояння на цвяхах та йогу

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