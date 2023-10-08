Допомагає відключитися та сконцентруватися на собі: Дмитро Каднай про стояння на цвяхах та зацікавлення йогою

Напевно, всі чули про медитацію на цвяхах. Можливо, хтось навіть хотів би спробувати або вже стояв на цвяхах.

Завдяки стоянню на цвяхах можна пізнати себе та знизити рівень стресу. Ця практика навіть поширена серед українських зірок. Про свій досвід цвяхостояння розповів співак Дмитро Каднай за лаштунками шоу Хто зверху на Новому каналі.

Дмитро Каднай про стояння на цвяхах

Каднай ділиться, що почав займатися цвяхостоянням тоді, коли проходив реабілітацію після спортивної травми. Спершу він не знав про це заняття, а потім у нього навіть з’явилися свої цвяхи. Отримав він їх від людини, якій ці цвяхи подарували, але вона ними не користувалася.

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— Виявилося, що це дуже класна, цілюща штука!

Запевняю: перезавантаження круте. Мало того, що цвяхостояння має цілющі властивості, воно ще й розслабляє, знімає затиски в тілі.

— Це дуже допомагає відключитися, адже ти концентруєшся на собі 10 хвилин, поки стоїш на цвяхах, — розповідає співак.

Додає, що вмикає собі якусь музику, яка допомагає перетерпіти біль. Також не стоїть на цвяхах понад 10 хвилин.

Він ділиться порадою, як почати стояти на цвяхах. Зі свого досвіду розповідає, що боляче буде у будь-якому випадку.



Дмитро Каднай зізнається, що спершу стояв на цвяхах по кілька хвилин, а потім давав собі перепочити. Також розпочинав це робити у шкарпетках, щоб зменшити біль.

— Потім, коли вже звикаєш, можна стояти довше. Рекомендую саме такий спосіб, бо він приємніший. Потроху втягуєшся у процес і розумієш, що це не шкодить, та й не так боляче, як можна уявити, — зазначає він.

Каднай розповідає, що раніше йому також була цікава йога і він навіть регулярно ходив на заняття. Спершу він побачив, як учасники Freedom Ballet ходили на практику. Зацікавився сам і приєднувався до занять у куточку залу.

Мені це дуже подобалося, тому познайомився з інструктором йоги Пашею. Навіть записався до нього на індивідуальні заняття, — зізнається Каднай.

Каже, що це було три роки тому. Після регулярних занять йогою він відчував легкість.

— Я реально міг комунікувати з кожною своєю частинкою, розслабляти її. Всім раджу! Це дуже класно. Звісно, треба займатися обережно, тому краще починати під наглядом майстра, — акцентує співак.

Йога дійсно може бути корисною для організму. Раніше ми розповідали, як йога впливає на організм та покращує здоров’я.

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