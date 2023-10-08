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Допомагає відключитися та сконцентруватися на собі: Дмитро Каднай про стояння на цвяхах та зацікавлення йогою

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Жовтня 2023, 17:00
Дмитро Каднай про стояння на цвяхах та йогу

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