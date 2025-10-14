Когда будет Дом Гиннеса 2 сезон: стоит ли ожидать продолжения в следующем году

Сериал Дом Гиннеса (House of Guinness) от Netflix, созданный Стивеном Найтом, известным по Острым картузам, стал одной из горячих новинок 2025 года. Читай в материале, выйдет ли новый сезон сериала Дом Гиннеса на Netflix и когда.

Дом Гиннеса 2 сезон: когда ждать продолжения

Официально Netflix пока не анонсировал обновление. По данным на октябрь 2025 года, стриминговый сервис обычно ждет несколько недель после премьеры, чтобы оценить просмотры и отзывы, прежде чем объявить решение.

Создатель сериала Стивен Найт в интервью ScreenRant сказал:

В идеале я хотел бы довести рассказ до XX века. Это еще не утверждено, но если хотя бы бегло взглянуть на историю семьи Гиннесс, в ней постоянно происходят драматические события.

Он также подчеркнул, что история семьи Гиннессов богата драматическими событиями, ошибками и достижениями, поэтому материала хватит на несколько сезонов. Он хочет довести сюжет до XX века.

Если продолжение сериала состоится, второй сезон может выйти в 2026 году, с аналогичным форматом — 8 эпизодами. Актерский состав, вероятно, останется, но будет зависеть от временного периода. Конкретные даты релиза неизвестны.

Дом Гиннессов: о чем сериал

Премьера первого сезона состоялась 25 сентября, и он сразу привлек внимание зрителей. История рассказывает о династии Гиннессов — наследников пивоваренной империи в Дублине и Нью-Йорке XIX века. После смерти сэра Бенджамина Гиннеса его дети — Артур, Эдвард, Анна и Бен — борются за наследство.

Сериал вдохновлен реальными событиями, но с драматическими элементами. Первый сезон состоит из 8 эпизодов, снятых режиссерами Томом Шенклендом и Мунией Аки. В главных ролях: Энтони Бойл (Артур), Луис Партридж (Эдвард), Эмили Фэйрн (Анна), Фионн О’Ши (Бен), Джеймс Нортон (Шон Рафферти) и другие.

Зрители высоко оценили шоу. Финал первого сезона завершился клиффхэнгером — выстрелом, который оставил много вопросов и только подогрел интерес к ожиданию следующего сезона.

