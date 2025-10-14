Коли буде Дім Гіннеса 2 сезон: чи очікувати продовження наступного року

Серіал Дім Гіннеса (House of Guinness) від Netflix, створений Стівеном Найтом, відомим за Гострими картузами, став однією з гарячих новинок 2025 року. Читай у матеріалі, чи вийде новий сезон серіалу Дім Гіннеса на Netflix та коли.

Дім Гіннеса 2 сезон: коли чекати на продовження

Офіційно Netflix поки не анонсував поновлення. За даними на жовтень 2025 року, стрімінговий сервіс зазвичай чекає кілька тижнів після прем’єри, щоб оцінити перегляди та відгуки, перед тим як оголосити рішення.

Творець серіалу Стівен Найт в інтерв’ю ScreenRant сказав:

В ідеалі я хотів би довести розповідь до XX століття. Це ще не затверджено, але якщо хоча б побіжно поглянути на історію родини Гіннесс, в ній постійно виникають драматичні події.

Він також підкреслив, що історія родини Гіннесів багата на драматичні події, помилки та досягнення, тож матеріалу вистачить на кілька сезонів. Він хоче довести сюжет до XX століття.

Якщо продовження серіалу відбудеться, другий сезон може вийти у 2026 році, з аналогічним форматом — 8 епізодами. Акторський склад, ймовірно, залишиться, але залежатиме від часового періоду. Конкретні дати релізу невідомі.

Дім Гіннесів: про що серіал

Прем’єра першого сезону відбулася 25 вересня, і він одразу привернув увагу глядачів. Історія розповідає про династію Гіннесів — спадкоємців пивоварної імперії в Дубліні та Нью-Йорку XIX століття. Після смерті сера Бенджаміна Гіннеса його діти — Артур, Едвард, Анна та Бен — борються за спадщину.

Серіал натхненний реальними подіями, але з драматичними елементами. Перший сезон складається з 8 епізодів, знятих режисерами Томом Шенклендом та Мунією Акі. У головних ролях: Ентоні Бойл (Артур), Луїс Партрідж (Едвард), Емілі Фейрн (Анна), Фіонн О’Ші (Бен), Джеймс Нортон (Шон Рафферті) та інші.

Глядачі високо оцінили шоу. Фінал першого сезону завершився кліфгенгером — пострілом, що лишив багато питань та лише підігрів інтерес до очікування на наступний сезон.

