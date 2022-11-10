Откровенно о борьбе с бесплодием, любви к своим морщинам и одиночестве — интервью Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон — звезда массовой культуры, которая зажглась 30 лет назад и до сих пор ярко светит на экранах любимых сериалов и фильмов.

Несмотря на то, что она добилась в жизни всего, о чем можно только мечтать, глубоко в ней сидит давняя боль от невозможности управлять своей природой.

В откровенном интервью для издания Allure 53-летняя американская актриса впервые рассказала о неудачных попытках забеременеть, желании иметь новые отношения и принятии своего возраста.

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Корабль материнства отчалил

Энистон признается, что долгие годы пыталась забеременеть, несколько раз делала ЭКО, проходила лечение у лучших медиков, но ей так и не удалось стать матерью.

Я бы все отдала, если бы кто-то сказал мне: “Заморозь свои яйцеклетки. Сделай себе оддолжение”. Я просто не подумала об этом. Но теперь корабль уже отчалил, — делится актриса.

Одно время американское общество буквально разрывалось от сплетен о разводе Дженнифер с Брэдом Питтом — первым мужем звезды.

Говорили, мол, он ушел к Анджелине Джоли, потому что Дженнифер была карьеристкой и даже думать не хотела о детях.

— Говорили, что я просто была эгоисткой и заботилась только о своей карьере. И не дай Бог женщине быть успешной и не иметь ребенка.

И вроде бы причина, почему мой муж бросил меня, заключалась в том, что я не хотела родить ему ребенка. Это была абсолютная ложь, — уверяет она.

Сейчас звезда сериала Друзья признается, что испытывает определенное облегчение, ведь больше ей не нужно беспокоиться на тему материнства. Она смирилась, что эта роль ей не была назначена.

К Дженнифер снова вернулось чувство уверенности в себе, которое исчезло, когда она боролась с бесплодием. Сейчас ей все равно, что о ней думают или говорят люди. Это тяжелое время закалило характер женщины.

Я бы сказала, что в свои 30-40 лет я испытала действительно тяжелое время. И если бы не это, я бы никогда не стала той, кем должна быть. Вот почему я так благодарна за все эти вещи, которые происходили со мной, — говорит актриса.

По ее словам, она даже обдумывает, не написать ли ей книгу о своей длительной и бесполезной борьбе с бесплодием, которую она тщательно скрывала от мира на протяжении многих лет.

Я горжусь своими морщинами и сединой

Для Дженнифер возраст — отнюдь не повод для печали. Ведь она прекрасно чувствует себя такой, какой она есть сейчас.

Я чувствую себя лучше всего такой, какой я есть сегодня. Лучше, чем в свои 20, 30 или даже 40 лет. Нам нужно перестать говорить о себе плохое.

Тебе когда-нибудь будет 65, и подумай, я выглядела чертовски прекрасно в 53. Я горжусь своими морщинами и сединой, — делится кинозвезда.

Никогда не говори никогда

Брак Энистон с Питтом продолжался с 2000 по 2005 год. После этого ее любовью был актер Джастин Теру, с которым они встречались восемь лет и пробыли в браке три года. В 2018 году в их отношениях была поставлена ​​точка.

Но сейчас, признается голливудская звезда, она снова открыта для романтики. Что касается возможного третьего брака Энистон отвечает так:

Никогда не говори никогда, но меня это не интересует. Я хотела бы отношений. Кто знает? Бывают моменты, когда мне хочется просто сжаться клубочком и сказать: “Мне нужна поддержка”.

Было бы здорово вернуться домой, упасть в чьи-то объятия и сказать: “Это был тяжелый день”.

Энистон не единственная, кому не удалось стать матерью. По статистике, в Украине каждая четвертая беременность завершается потерей.

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