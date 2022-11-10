Відверто про боротьбу з безпліддям, любов до своїх зморшок та самотність — інтерв’ю Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон — зірка масової культури, яка запалилась 30 років тому й досі яскраво світить на екранах улюблених серіалів та фільмів.

Попри те, що вона досягла в житті всього, про що можна лише мріяти, глибоко в ній сидить давній біль від неможливості керувати своєю природою.

У відвертому інтерв’ю для видання Allure 53-річна американська акторка вперше розповіла про невдалі спроби завагітніти, бажання мати нові стосунки та прийняття свого віку.

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Корабель материнства відчалив

Еністон зізнається, що довгі роки намагалась завагітніти, кілька разів робила ЕКЗ, проходила лікування в найкращих медиків, але їй так і не вдалось стати матір’ю.

Я б усе віддала, якби хтось сказав мені: “Заморозь свої яйцеклітини. Зроби собі ласку”. Я просто не подумала про це. Але тепер уже корабель відчалив, — ділиться акторка.

Певний час американське суспільство буквально розривалось від пліток про розлучення Дженніфер з Бредом Піттом — першим чоловіком зірки.

Говорили, мовляв, він пішов до Анджеліни Джолі, тому що Дженніфер була кар’єристкою та навіть думати не хотіла про дітей.

— Говорили, що я просто була егоїсткою і дбала лише про свою кар’єру. І не дай Боже жінці бути успішною і не мати дитини.

І нібито причина, чому мій чоловік кинув мене, полягала в тому, що я не хотіла народити йому дитину. Це була абсолютна брехня, — запевняє вона.

Нині зірка серіалу Друзі зізнається, що відчуває певне полегшення, адже більше їй не потрібно хвилюватись на тему материнства. Вона змирилась, що ця роль їй не була призначена.

До Дженніфер знову повернулось почуття впевненості в собі, яке зникло, коли вона боролась з безпліддям. Зараз уже їй усе одно, що про неї думають чи говорять люди. Цей важкий час загартував характер жінки.

Я б сказала, що у свої 30-40 років я пережила справді важкий час. І якби не це, я б ніколи не стала тією, ким мала бути. Ось чому я така вдячна за всі ці речі, які відбувались зі мною, — каже акторка.

За її словами, вона навіть обмірковує, чи не написати б їй книгу про свою тривалу та марну боротьбу з безпліддям, яку вона ретельно приховувала від світу протягом багатьох років.

Я пишаюся своїми зморшками та сивиною

Для Дженніфер вік — зовсім не привід для смутку. Адже вона чудово почувається такою, якою вона є зараз.

Я почуваюся найкраще такою, якою я є сьогодні. Краще, ніж у свої 20, 30 або навіть 40 років. Нам потрібно перестати говорити про себе погане.

Тобі колись буде 65, і подумай, я виглядала до біса чудово в 53. Я пишаюсь своїми зморшками та сивиною, — ділиться кінозірка.

Ніколи не кажи ніколи

Шлюб Еністон з Піттом тривав з 2000 до 2005 року. Після цього її коханням був актор Джастін Теру, з яким вони зустрічались вісім років та пробули в шлюбі три роки. У 2018 році в їхніх стосунках була поставлена крапка.

Та нині, зізнається голлівудська зірка, вона знову відкрита для романтики. Що ж до можливого третього шлюбу Еністон відповідає так:

Ніколи не кажи ніколи, але мене це не цікавить. Я б хотіла стосунків. Хто знає? Бувають моменти, коли мені хочеться просто стиснутись клубочком і сказати:” Мені потрібна підтримка”.

Було б чудово повернутись додому, впасти в чиїсь обійми та сказати: “Це був важкий день”.

Еністон не єдина, кому не вдалось стати матір’ю. За статистикою, в Україні кожна четверта вагітність завершується втратою.

Ведуча програми Вікна-новини на СТБ Ольга Кучер відверто розповіла про втрату вагітності та як їй вдалось це пережити.

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