Кофе с кардамоном и бутербродик: Екатерина Кухар рассказала о любимых утренних ритуалах

Каждое утро мы делаем привычные вещи, которые помогают нам проснуться и собираться на работу. Если выделить немного больше времени, можно добавить к своему утру ритуалы, которые будут поднимать настроение и настраивать на позитивный день.

Прима-балерина Екатерина Кухар рассказала о своих утренних ритуалах за кулисами шоу Хто зверху на Новом канале.

Екатерина Кухар об утренней рутине

Балерина рассказала, что завтрак является важной частью дня для нее.

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— Я всегда начинаю свой день со стакана воды с лимоном. Потом обязательно чашка свежесваренного кофе с кардамоном и бутербродик — кусочек хлеба с паштетом или сыром. Мой завтрак, как предвестник хорошего дня, завершает конфета, — поделилась Екатерина Кухар.

Кроме этого, она рассказывает о еще одной обязательной для нее вещи. Она отмечает, где бы ни была — дома или в гримёрке на работе или даже за границей — зажигает свечу.

Огонь — стихия, очищающая ауру, а аромат магически настраивает на нужный лад. Это мой ритуал, помогающий черпать вдохновение и энергию, — акцентирует балерина.

Также она добавляет, что человека могут мотивировать результаты его труда.

— Помогая другим, мы чувствуем в себе силы что-то менять к лучшему и обретаем внутреннюю гармонию. Но если у меня случаются очень сложные дни, а они бывают у всех, я, как мудрая женщина, выношу мозг мужу (смеется — ред.).

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