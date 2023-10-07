Кава з кардамоном і бутербродик: Катерина Кухар розповіла про улюблені ранкові ритуали

Щоранку ми робимо звичні речі, які допомагають нам прокинутися та збиратися на роботу. Якщо виділити трохи більше часу можна додати до свого ранку ритуали, які підійматимуть настрій та налаштовуватимуть на позитивний день.

Прима-балерина Катерина Кухар розповіла про свої ранкові ритуали за лаштунками шоу Хто зверху на Новому каналі.

Катерина Кухар про ранкову рутину

Балерина розповіла, що сніданок є важливою частиною дня для неї.

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— Я завжди починаю свій день зі склянки води з лимоном. Потім обов’язково філіжанка свіжозвареної кави з кардамоном і бутербродик — шматочок хліба з паштетом або твердим сиром. Мій сніданок, як передвісник гарного дня, завершує цукерка, — поділилася Катерина Кухар.

Крім цього, вона розповідає про ще одну обов’язкову для неї річ. Вона наголошує, де б не була — вдома чи в гримерці на роботі, чи навіть за кордоном — запалює свічку.

Вогонь — природна стихія, яка очищує ауру, а аромат магічно налаштовує на потрібний лад. Це мій ритуал, який допомагає черпати натхнення та енергію, — акцентує балерина.

Також вона додає, що людину можуть мотивувати результати її праці.

— Допомагаючи іншим, ми відчуваємо в собі сили щось змінювати на краще і набуваємо внутрішньої гармонії. Та якщо в мене трапляються дуже складні дні, а вони бувають у всіх, я, як мудра жінка, виношу мозок чоловікові (сміється — ред.).

Українці — талановиті та отримують світове визнання. Раніше ми розповідали про акторку Риту Бурковську, яка отримала нагороду як найкраща європейська акторка.

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