Интервью
Эксклюзив

Танцующая в тернии. Екатерина Кухар и книги, изменившие ее

Эмма Антонюк, журналист программы Викна-новости 18 января 2022, 17:04
Катерина Кухар - інтерв'ю 2022
Фото: Instagram

Эксклюзивы
Євген Клопотенко
Женя Клопотенко: Гренуй из Парфюмера — это моя ролевая модель
Танцующая в тернии. Екатерина Кухар и книги, изменившие ее
Музыка не должна быть, как одноразовые стаканчики — Пономарев о современных тенденциях, ротациях на радио и своих колядках
Як змінилися подорожі під час пандемії
Стюард украинской авиакомпании о работе во время пандемии Covid-19
Танцующая в тернии. Екатерина Кухар и книги, изменившие ее
Нет никаких правил: Алексей Тригубенко о гендерных стереотипах, собственных недостатках и наставнике в отношениях
Смотреть больше

Больше новостей
Танцующая в тернии. Екатерина Кухар и книги, изменившие ее
Джокович. Вакцинация. Депортация. Разбираем историю, постигшую первую ракетку мира в Австралии
Вікна 17:30
Вікна-новини. Выпуск от 18.01.2022 (17:30)
військового обліку жінок
Зеленский попросил Минобороны пересмотреть список военного учета женщин: все подробности
Моржування - правила та протипоказання
Собираетесь нырять на Крещение? Как подготовиться и не заболеть — объясняет врач
Смотреть больше

Материалы по теме

Євген Клопотенко
Женя Клопотенко: Гренуй из Парфюмера — это моя ролевая модель
Танцующая в тернии. Екатерина Кухар и книги, изменившие ее
Как принять и полюбить себя: три книги-рекомендации блогера Надин Медведчук
Подарунки дітям на Новий рік
Цветное пламя и мастер-класс по готовке пиццы — что подарить ребенку на новогодние праздники
Дара Корній — інтерв'ю про книгу Троян-зілля 2021
Мы все — заложницы общественной морали: интервью Дары Корний о потере ребенка и новом романе

Видео
0:00:45
військового обліку жінок

Зеленский попросил Минобороны пересмотреть список военного учета женщин: все подробности
0:35:00
Вікна 17:30
Вікна-новини. Выпуск от 18.01.2022 (17:30)
0:20:00
Вікна-новини выпуск от 18.01.2022 в 14:30
Вікна-новини. Выпуск от 18.01.2022 (14:30)
0:04:30
шахрайська схема
Мошенники наживаются на желании похудеть! Вся правда о схемах с таблетками
0:20:00
ВИПУСК ЛАЙФ
Вікна-новини. Выпуск от 18.01.2022 (11:30)
0:01:27
Российская угроза
Россия оставит свои войска вблизи украинской границы: заявления Дмитрия Пескова
0:00:27
Извержение вулкана в Тихом океане
Вздрогнула даже Антарктида: последствия взрыва вулкана в Тихом океане
0:35:00
Вікна 22:00
Вікна-новини. Выпуск от 17.01.2022 (22:00)
0:03:13
Порошенко
Суд над Петром Порошенко: главное на данный момент
0:03:33
Протесты в Европе
Европа протестует: как жители стран ЕС возмущаются новыми коронавирусными ограничениями
Больше видео
Танцующая в тернии. Екатерина Кухар и книги, изменившие ее
Читать дальше
Джокович. Вакцинация. Депортация. Разбираем историю, постигшую первую ракетку мира в Австралии
Танцующая в тернии. Екатерина Кухар и книги, изменившие ее
Читать дальше
С гордо поднятой головой: история Насти из Харькова, которая из изгоя превратилась в чемпионку

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь