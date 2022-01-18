Танцующая в тернии. Екатерина Кухар и книги, изменившие ее

Она любит принимать ванну с молоком и лепестками роз, лакомиться холодцом и читать книги. Среди двух десятков пар пуантов в ее гастрольном багаже ​​всегда есть детектив или приключенческий роман.

Людям, которые стереотипно считают, что балерины не читают, Екатерина Кухар отвечает: именно литература еще в подростковом возрасте сделала ее той, кем она есть сейчас — примой оперы, участницей жюри парижской консерватории и самой известной балериной Украины.

Сегодня Екатерине Кухар 40. В этом эксклюзивном интервью прима рассказывает автору рубрики Книга от звезды Эмме Антонюк о балете и любви, комплексах и самооценке, и об историях, изменивших ее жизнь.

— Зима для вас — это сотни спектаклей Щелкунчик. Когда-то благодаря этой сказке вы встретили своего мужа. Как это было?

— Мой педагог Элеонора Михайловна Стебляк поставила нас с Александром Стояновым в пару. Она мне сказала: “Катя, пришел очень талантливый, способный мальчик. Вы будете очень гармонично смотреться на сцене”.

У нас с ним была довольно необычная встреча на уроке классического танца. Каждый артист имеет свое место в балетном классе. Я встала на свое.

И всегда артист балета, он, как скульптор, который себя лепит. Зачем у нас в зале есть зеркала? Для того чтобы мы себя вырисовывали. Правильность линий.

Свои какие-то преимущества чтобы мы показывали, а недостатки скрывали. Как художники! И для этого ты смотришь на себя в зеркало и ты себя строишь.

И тут на уроке классического танца симпатичный молодой человек начал мне мешать и заслонять мое отражение. Вот так мы познакомились. Это было очень смешно! Потому что я не могла на уроке ему что-нибудь сказать.

Поэтому я жестами, мимикой пыталась намекнуть, что, может, он как-нибудь подастся, чтобы я могла работать так, как привыкла. Но мне кажется, что он нарочно делал все наоборот, чтобы привлечь мое внимание.

Когда мы встретились в следующий раз на репетиции Щелкунчика в балетном зале, я его хорошо запомнила.

— С тех пор каждую зиму ваш муж Александр играет Щелкунчика, а вы — Машеньку?

— Да, я уже немного опытная Машенька (смеется). Это очень искренняя героиня, которая верит в чудеса и ждет их. Она — девочка романтическая.

Она ждет вдохновения. Она ищет приключений, эмоций, любви. Ей хочется претворить в жизнь самые яркие фантазии.

— Это очень феминистическая сказка. В отличие от спящих красавиц и золушек, здесь главная героиня не просто красивая покорная девочка.

— Да, когда появляется Король Мышей, Машенька хватает свою туфельку и бросает в него. Тем самым защищая Щелкунчика.

— В сказке проклятие со Щелкунчика исчезает, когда Машенька говорит, что готова принять его с обезображенным лицом, потому что таким оно стало благодаря смелости Щелкунчика выступить против злых чар. Вам близко ее отношение к красоте?

— Я, наверное, из тех людей, которые больше ценят внутренние качества. Я отношусь к людям и воспринимаю их в первую очередь через их энергетику. Через их мировоззрение. Через их ментальность. Я чувствую такие вещи.

Очень часто бывает, что самые интересные, харизматичные и сексуальные мужчины могут быть не самой приятной внешности.

Посмотрите, например, на того же Жерара Депардье. Сколько в нем глубины как в актере. Чего нельзя сказать в принципе, если бы его на улице где-нибудь встретили.

— Вы вышли замуж за классического балканского красавца, тем не менее.

— Это он меня выбрал (смеется). У меня не было шансов убежать от судьбы. Конечно, хорошо, когда все гармонично. Это отлично. Но я хотела сказать, что это не главное, приоритетное для меня, в отличие от поступков человека.

— Расскажите, какие поступки вашего мужа характеризуют его сполна?

— Как он меня поддерживал во время беременности. Бывают мужчины, которые теряют интерес к женщине в столь сложный период, когда у нее уже большой срок беременности. И пока она не вернет себе форму.

А для женщины, наоборот, именно этот период самый важный. Когда очень важно чувствовать любовь и желание мужчины к тебе. Когда ты чувствуешь, что это честно, это бесценно.

— Он принимал участие в уходе за младенцем?

— Он очень сильно помогал с ребенком. Вставал по ночам, кормил, купал, менял подгузники. Говорил, какая я невероятная. Что у меня все получится.

А еще знаете, мы никогда не нравимся себе утром. А он мне говорит: “Ты такая красивая!” Даже утром! “Я так тебя люблю, когда ты просыпаешься.” Даже когда я встаю помятая.

— В ваших отношениях сохранилась романтика?

— Да! Однажды на Новый год муж решил преподнести мне сюрприз. Мне хотелось очень определенные серьги. В Киеве их не было. И он решил уехать в Германию за этими серьгами в канун нового года.

На границе были большие очереди. И он приехал в Берлин, там был бутик с этими серьгами. Он приехал, поел, купил серьги и уехал обратно. Тридцать первого у меня вечером под елкой были желанные серьги.

— А вы ему что подарили?

— Я ему всегда дарю свою любовь! (смеется) На самом деле я всегда делаю для него шоппинг. Его трудно заставить купить что-нибудь для самого себя.

— Балетная карьера предусматривает много кулинарных ограничений. Какое особое блюдо вы позволяете себе во время празднований?

— Мы очень любим холодец. Но мы его редко готовим. Для артистов балета это очень полезно: для суставов, для хрящиков.

— Все балерины, у которых я брала интервью до вас, прятали свои ноги и просили не снимать косточки на пальцах ног. Вы на интервью в босоножках.

— Косточки на больших пальцах выросли у меня еще в девятилетнем возрасте. Мы тогда стали становиться на полпальца. Только начали делать первое релеве на пуантах.

Нагрузка на пуантах больше всего идет на большой палец, подагра вылезла сразу. И она очень сильно болела. Бабушка каждую ночь делала мне сеточку йодом.

Также бабушка варила яйцо и тоненькую пленочку, которая между скорлупой и белком, снимала и накладывала мне на израненные ноги, там, где было уже мясо.

Наверное, сейчас я воспринимаю себя такой, какой я есть. Хотя есть вещи, которые мне не нравятся.

— Из-за чего комплексует Екатерина Кухар?

— Если брать еще училище, я очень комплексовала, потому что была самая маленькая в классе. Это сейчас я понимаю, что это хорошо, когда женщина хрупкая и ее могут с легкостью носить на руках.

Потом у меня были ужасные комплексы из-за моего веса. Вы понимаете, что в главном государственном балетном учреждении все должно быть идеально. Балет — это визуализация в первую очередь.

И мы должны были быть плоскими, стройными тросточками со всех сторон. Мы выходим на экзамены, мы стоим в профиль на станке. И все наши женские части и прелести были как на ладони. А в балете это моветон.

Я очень комплексовала из-за своего прозвища Дженнифер Лопес. Из-за своих ляшек. Из-за своих пышных форм. Мне было 15-16 лет.

Я сидела на диетах. Я ходила в штанах-сауна, что не полезно. Для того чтобы как-то похудеть.

Я много плакала. Я очень комплексовала из-за своих сталинско-брежневских бровей.

— Вы называете все, что сейчас в тренде: большой зад, пышные брови. Это все сейчас модно!

— Очень сожалею, что я тогда брови повыщипывала и они перестали быть такими густыми. Теперь я бы их с удовольствием вернула.

— А сейчас вы насколько принимаете себя?

— Если я могу что-то исправить — исправляю. Я думаю, что нужно себя правильно любить. Не любить с позиции “какая я бедная-несчастная”.

А любить так, что, когда тебе что-то не нравится, задавать вопрос: “Я могу это исправить или нет?” Если не могу, значит, так распорядилась судьба. Значит, меня будут любить такой.

— Строгое обучение в балетном училище помогало самооценке или разрушало ее?

— Моя бабушка всегда говорила: “Ой, девочка, у тебя ведь совсем не было детства!” Я бросалась в работу с головой, это была моя стихия.

И я помню, как с нами педагоги общались, что они нам говорили и какая у нас была реакция.

Когда мы набирали вес, они не подбирали слова.

То есть “корова” — абсолютно нормальная лексика была для нас: “Вы уроды, бездари, коровы!” Если ты “корова”, значит, ты закрываешь рот на замок, перестаешь есть, садишься на диету, начинаешь пахать втрое больше.

Если ты “бездарь” — ты разобьешься, чтобы на следующем уроке преподаватель увидел, что ты можешь. Чтобы заслужить малейшую похвалу, у нас горели глаза и мы пытались сделать шаг вперед.

— А скольких детей это могло поломать! Это все-таки унижение!

— В балете выживают сильнейшие. Это связано с сильной психикой.

— Сейчас, наверное, педагогические приемы иные?

— Дети поколения Z, они совсем другие. Они не такие, как мы. Говорю как руководительница государственного балетного колледжа и балерина с преподавательским опытом. У нас было очень много работы в США. Мы проводили там мастер-классы.

И у меня там была возможность изучить детскую психологию. Как они сейчас реагируют на любую критику, даже на рабочий процесс.

Когда я работаю с детьми, я вкладываю много души, энергии, чтобы их зажечь. Чтобы поделиться с ними этой искрой.

Для меня это очень важно. Если ребенок горит, он будет делать успехи. Если он будет любить свою профессию, он будет ежедневно делать шаг вперед. Я преподаю очень эмоционально.

В первый раз, когда я приехала, мой коллега-концертмейстр сказал: “Послушай, здесь не привыкли так работать. Здесь всегда всех хвалят. Не повышают голос. Потому что дети придут домой и будут жаловаться, что где-то на них прикрикнули, что-то поправили. Здесь их нужно постоянно хвалить”.

Я сказала: “Извини, но это неправильно. У нас другая школа. Если я эмоционально вкладываю в ребенка душу, я должна где-то похвалить, где-нибудь поругать, важно подбирать правильные ключи к каждому ребенку”.

Можно одному сделать одно замечание. А другому то же, но иначе, чтобы он услышал.

Я не сторонница сегодня такой муштры и такого же отношения, как в Советском Союзе. Сейчас с детьми надо по-другому.

Тем не менее, их все равно нужно мотивировать к работе. Подбирать правильные слова. Подбирать правильную интонацию. Ребенок должен понимать, что тебе не безразлично.

— Какие обязательные приемы воспитания вы ввели для своих дочери и сына?

— Я очень часто читаю детям книги. Я, нянечки, бабушка. Мы таким образом стараемся им привить любовь к чтению. Потому что 21 век — век гаджетов.

Им гораздо быстрее и интереснее получать информацию в диджитале. И заставлять их читать достаточно сложно. Особенно сына. Но им очень нравится слушать. Особенно когда это сказка перед сном.

— Когда мы договариваемся с известными людьми об участии в рубрике Книга от звезды, многие нам отказывают, говорят: “Я последнюю книгу прочитал десять лет назад”. Вы сразу согласились.

— Конечно, я читаю и моя глобальная проблема в жизни — это нехватка времени. Я очень люблю читать. Очень люблю разную литературу. И триллеры, и детективы, и комедии.

Сейчас читаю книгу. Она очень большая. Я думаю, как дочитать ее перед гастролями в США, чтобы не паковать в багаж. Это Кулинарная книга Шпионки Селии Рис.

— Каковы ваши личные причины иметь непрерывную практику чтения на протяжении жизни?

— Любая книга, которую я читаю, переносит меня в другой мир. Потому что я сразу все визуализирую. И глубоко переживаю все обиды. Наверное, это специфика моей профессии. Я сразу примеряю на себя все образы.

Благодаря чтению мне потом очень легко перевоплощаться на сцене.

Меня часто спрашивают: “Как вы настраиваетесь на образ Джульетты или Кармен?” Для меня это быстрый и вдохновенный процесс.

— С чего началась ваша любовь к книгам?

— Самая первая моя прочитанная книга — это был Тарзан Эдгара Берроуза. Я так запойно его читала! Мне, вероятно, было лет 10-11. Там не было картинок, только красивая обложка. Я ярко визуализировала все, что читала.

Потом я помню книгу Консуэло Жорж Санд. Об оперной певице, девочке из бедной семьи, которая вдруг получила всемирную славу. Невероятно интересная книга!

Джек Лондон Любовь к жизни — это столь важная новелла, столь жизнеутверждающая! У каждого из нас были сложные моменты в жизни. Я тогда вспоминаю эту книгу с благодарностью.

Она показывает, как можно любить эту жизнь, цепляться за нее! Насколько дар жизни бесценен, и за него нужно бороться любыми способами.

— Что из прочитанного оказало на вас наибольшее влияние?

— В юности я очень полюбила Поющие в тернии. Мне было лет 13-14. Мне кажется, что вместе с этой книгой я повзрослела. Там невероятная легенда есть. Я ее очень люблю.

Легенда о птичке, которая поет один раз за всю жизнь, но самое прекрасное на свете. Во время этой песни она бросается на длинный острый шип. И она гибнет во время этой песни.

Даже сам Господь смотрит на эту птицу и наслаждается ее пением. Мне это помогло в тот период, когда я работала. Это был какой-то знак, что если ты будешь работать, если ты будешь самоотверженно, не могу сказать, что истощать или ломать свое тело.

Но ты всю свою балетную карьеру трудишься против своей природы. Ты ломаешь свое тело в том направлении, которое ему несвойственно.

Эта книга для меня была знаком, что если ты будешь трудиться, ты придешь к тому результату, к которому стремишься.

Ты будешь ведущей балериной! Ты будешь танцевать спектакли! Это всегда мечта девочки, занимающейся балетом. Тогда книги стали для меня всем миром! С каждой новой книгой ты проживаешь еще одну жизнь. Люди, читайте!

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