Эктор Хименес-Браво о крафтовых продуктах и развитии локального фермерства в Украине

Известный ресторатор и популярный шеф-повар Эктор Хименес-Браво рассказал, как пандемия повлияла на развитие локального фермерства и почему стоит выбирать крафтовые продукты.

Упоминая крафтовую линейку продукции, Эктор говорит, что часто это о качестве, за которое не стыдно.

— Когда жил в Канаде, на всех небольших проектах всегда использовал крафтовые продукты, там это очень частое явление. Иметь свою маленькую фермочку, сыроварню или пивоварню, выращивать органические продукты или печь хлеб на закваске — с приходом пандемии стало особенно популярным, — рассказывает он.

По словам ресторатора, такие продукты не только интереснее по вкусу, но и здоровее.

На вопрос, почему такая продукция стоит несколько дороже, известный шеф-повар отвечает так.

В крафтовые продукты не добавляют усилителей вкуса, красителей или других веществ, которые в массовых производствах позволяют удешевить себестоимость, поэтому и стоят дороже.

Крафтовое производство в Украине

По словам Эктора, крафтовое производство также развивается в Украине, что позволяет нашей стране присоединиться к международному движению Slow food, поддерживающему развитие локальных фермеров. Так отечественные производители открывают себе путь на зарубежные фестивали, а это, в свою очередь, еще больше популяризирует крафт.

Еще одним преимуществом при покупке продукции локальных производителей является то, что вы поддерживаете местную экономику.

Получая больше доходов, местные производители часто инвестируют в общины — ремонтируют дороги, строят спортивные площадки, а еще — дают рабочие места.

И, конечно, свое, домашнее, локальное — всегда вкуснее. В этом убежден Эктор Хименес-Браво.

Свой хлеб, сыр, вино, пиво, кофе, вяленое мясо, рыба, колбасы, конфеты, выпечка, шоколад — всегда вкуснее.

— Я вырос на домашней здоровой пище, приготовленной собственными руками, и очень горжусь, что не стал заложником фастфуда.

Украинские аналоги можно найти даже для экзотических и крайне популярных нынче чиа, годжи и киноа. Читай, чем заменить суперфуды, чтобы и кошелек не пострадал, и полезных локальных продуктов отведать.