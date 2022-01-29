Ектор Хіменес-Браво про крафтові продукти та розвиток локального фермерства в Україні

Відомий ресторатор і популярний шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво розповів про те, як пандемія вплинула на розвиток локального фермерства та чому варто обирати крафтові продукти.

Говорячи про крафтову лінійку продукції, Ектор каже, що часто це про якість, за яку не соромно.

— Коли мешкав у Канаді, то на всі невеликі проекти завжди використовував крафтові продукти, там це дуже часте явище. Мати свою маленьку фермочку, сироварню чи пивоварню, вирощувати органічні продукти чи пекти хліб на заквасці — з приходом пандемії стало особливо популярним, — розповідає він.

За словами ресторатора, такі продукти цікавіші за смаком, але ще й більш корисні для організму.

На запитання, чому така продукція коштує дещо дорожче, відомий шеф-кухар відповідає так.

До крафтових продуктів не додають підсилювачів смаку, барвників чи інших речовин, які в масовому виробництві дають змогу здешевити собівартість, тому й коштують дорожче.

Крафтове виробництво в Україні

За словами Ектора, крафтове виробництво також розвивається в Україні, що дає змогу нашій країні доєднатися до міжнародного руху Slow food, який підтримує розвиток локальних фермерів. Так вітчизняні виробники відкривають собі шлях на закордонні фестивалі, а це, своєю чергою, ще більше популяризує крафт.

Ще однією перевагою при купівлі продукції локальних виробників є те, що ви підтримуєте місцеву економіку.

Отримуючи більше доходів, місцеві виробники часто інвестують їх у громади — ремонтують дороги, будують спортивні майданчики, а ще — дають робочі місця.

І, звісно, своє, домашнє, локальне — це завжди смачніше. У цьому переконаний Ектор Хіменес-Браво.

Свій хліб, сир, вино, пиво, кава, в’ялене м’ясо, риба, ковбаси, цукерки, випічка, шоколад — завжди смачніші.

— Я виріс на домашній здоровій їжі, приготовленій власноруч, і дуже пишаюся, що не став заручником фастфуду.

Українські відповідники можна знайти навіть екзотичним і вкрай популярним нині чіа, годжі та кіноа. Читай, чим замінити суперфуди, щоб і гаманець не постраждав, і корисних локальних продуктів попоїсти.