Это вшито в наш генетический код — звезды СТБ поздравили украинцев с Днем вышиванки и показали собственные рубашки

19 мая Украина отмечает День вышиванки. Для наших предков это была не просто одежда, но и уникальный атрибут повседневной жизни, который мог рассказать о судьбе человека, традициях его области и истории целого народа.

Украинцы смогли пронести свои национальные символы через столетия русской узурпации. Теперь же носить вышиванку модно, а благодаря натуральным тканям и свободному крою еще и удобно.

Звезды телеканала СТБ показали свою коллекцию традиционных нарядов и поздравили украинцев с Днем вышиванки.

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Это красиво и важно — Татьяна Высоцкая

Ведущая программ Вікна-новини и Таємниці ДНК Татьяна Высоцкая сама шьет себе вышиванки.

— Во-первых, это красиво. Во-вторых, это важно. Вышиванка давно стала “тайной нашего ДНК”, самоидентичности и национальной эстетики.

Я нескромно, но искренне горжусь, что вышила себе гладью и бисером две вышиванки. Теперь планирую замахнуться на вышивание платья в стиле бохо.

Это так красиво, что никак не могу выбрать модель — сейчас в продаже есть заготовки, на которых можно вышивать. Так что меня ждут великие дела! — делится Высоцкая.

Вышиванка — наши крепкие корни — Яна Брензей

Ведущая Вікон Яна Брензей рассказала, почему вышиванка особенно важна в сложные времена для Украины.

— После победы Kalush Orchestra на Евровидении украинский философ Владимир Ермоленко, мне кажется, очень точно отметил: эта победа — знак уникальных процессов в украинской культуре, у которой нет противоречий между прошлым и будущим, традицией и модерностью.

Думаю, в этом кроется и причина нашей любви к вышиванкам. Они объединяют нас с предками, но одновременно и с современниками — вышитые узоры ужасно стильные, согласитесь.

В отличие от соседа-агрессора, упиваемого культом выдуманной традиции, наша традиция жива и естественна, ее не нужно навязывать, люди сами к ней тянутся.

Она — крепкие корни, питающие роскошное дерево. Дерево, которое точно переживет разъеденную насекомыми подсохшую березку, — объяснила Брензей.

Вышиванка как праздник — Орест Дрималовский

Ведущий программы Вікна-новини Орест Дрималовский аж светится, когда надевает вышиванку.

— О вышиванке часто пишут, что это наш код нации, наш главный символ. Наша идентичность, красота и сила. То, что отличает нас от других.

За вышиванкой можно узнать, откуда она — из Косово, Галиции, Слобожанщины или Донбасса. Украинского Донбасса. Это все верно. Но вышиванка — это еще и слишком красиво! Она как праздник. Одеваешь — и улыбаешься. Светишься. Обожаю! — рассказывает Дрималовский.

Это культура, вшитая на генетическом уровне — Ольга Кучер

Ведущая Вікон на СТБ Ольга Кучер надеется вышить рубашку своей дочери.

— Мне нравится, что когда-то формальный День вышиванки превратился в настоящий национальный праздник. Без привкуса “шароварщины”, а с посылом — “это наша культура, и она вшита на генетическом уровне”.

Мне так досадно, что моя мама не успела вышить мне рубашку, но я обязательно вышью ее для своей дочери. А Софьиная прабабушка Галина еще и пообещала ей два платья — одно сейчас, а другое — на 18 лет.

И это прекрасная традиция, которую, я надеюсь, моя дочь сможет продолжить, передав эту национальную одежду своим детям, — надеется телеведущая.

Это день единения, мира и согласия — Григорий Решетник

Ведущий проектов Холостяк, Холостячка, Україна має талант, Неймовірна правда про українців Григорий Решетник поздравил всех украинцев с Днем вышиванки.

От всего сердца поздравляю украинцев с Днем вышиванки. Это день единения, мира и согласия. Какая мы талантливая нация! Какая у нас культура! Какое пение и музыка! Мы единые, независимые, лучшие и свободные. И так будет всегда, — сказал Решетник.

Вышиванка — символ единства и красоты нации — Надежда Матвеева

Ведущая проектов Все буде добре. Надійні поради, Неймовірна правда про українців, Щасливі за сім днів Надежда Матвеева объяснила, как вышиванка помогает украинцам побеждать в войне против России.

Все, что объединяет украинцев, очень важно, потому что помогает нам побеждать. Вышиванка является символом единства и красоты нации. С Днем вышиванки! Вместе к победе! — поздравила украинцев Матвеева.

Это самый трогательный подарок — Марина Боржемская

Ведущая проекта Щасливі за сім днів на СТБ Марина Боржемская рассказала о своей первой вышиванке.

Первую вышиванку мне передала мама от бабушки. Она сама ее вышивала, и это самый трогательный подарок. А я ее передала своей младшей сестре, — вспомнила Боржемская.

Будьте с Украиной в сердце — Злата Огневич

Певица и экс-холостячка Злата Огневич пожелала украинцам всегда быть такими же сплоченными, как сейчас.

Сейчас, когда Украина сильна духом, как никогда раньше, я хочу пожелать каждому из нас сохранить это чувство. Передать его потомкам и быть с Украиной в сердце, — сказала певица.

Вышиванка — символ украинского народа — Тарас Цымбалюк

Актер сериалов СТБ Кріпосна, Спіймати Кайдаша, Кава з кардамоном Тарас Цымбалюк серьезно относится ко Дню вышиванки.

Сейчас время, когда следует перезагрузить свое сознание. Пора понять, что каждый символ Украины нуждается в огромном внимании всех жителей нашей прекрасной страны!

Это касается и нашей вышиванки как символа украинского народа. Это большой праздник, к которому нужно отнестись очень серьезно. Серьезнее, чем в прошлом году так точно. Слава Украине! — рассказал Цымбалюк.

Это невероятная сила и красота наших предков — Наталья Денисенко

Звезда легендарной костюмированной драмы Кріпосна Наталья Денисенко поделилась, в чем будет праздновать День вышиванки в этом году.

— Хочу поздравить всех украинцев с Днем вышиванки! Для меня это действительно большой праздник. Сегодня я обязательно надену вышитую рубашку, которую вышивала в молодости моя мама, а саму ткань шила бабушка.

Этой рубашке 40 лет! Под эту рубашку у меня одета копия старинного дукача Черниговской области.

Нам обязательно нужно сохранять эту традицию. Ведь такой уникальной и красивой одежды нет больше нигде на свете. Надо ценить и сохранять традиции, передавать их из поколения в поколение.

Давайте популяризируем не только среди украинцев, но и за рубежом. Это ведь невероятная сила и красота наших предков, — подчеркнула Денисенко.

Каждой области Украины присущ свой уникальный узор для вышиванки, подчеркивающий разноцветность нашей культуры. Читай больше про традиции празднования Дня вышиванки.