Шоу-биз

Это вшито в наш генетический код — звезды СТБ поздравили украинцев с Днем вышиванки и показали собственные рубашки

Елена Яковлева, редактор сайта 19 мая 2022, 07:30
День вишиванки 2022 - зірки СТБ привітали українців

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