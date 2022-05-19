Це вшито в наш генетичний код — зірки СТБ привітали українців з Днем вишиванки та показали власні сорочки

19 травня Україна святкує День вишиванки. Для наших предків це був не просто одяг, а й унікальний атрибут повсякденного життя, який міг розповісти про долю людини, традиції її області та історію цілого народу.

Українці змогли пронести свої національні символи крізь століття російської узурпації. Тепер же носити вишиванку модно, а завдяки натуральним тканинам та вільному крою ще й зручно.

Зірки телеканалу СТБ показали свою колекцію традиційного вбрання та привітали українців з Днем вишиванки.

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Це красиво і важливо — Тетяна Висоцька

Ведуча програм Вікна-новини й Таємниці ДНК Тетяна Висоцька сама шиє собі вишиванки.

— По-перше, це красиво. По-друге, це важливо. Вишиванка давно стала “таємницею нашого ДНК”, самоідентичності та національної естетики.

Я нескромно, але щиро пишаюся, що вишила собі гладдю та бісером дві вишиванки. Тепер планую замахнутися на вишивання сукні в стилі бохо.

Це так красивенно, що ніяк не можу обрати модель — зараз у продажу є заготовки, на яких можна вишивати. Так що мене чекають великі справи! — ділиться Висоцька.

Вишиванка — наше міцне коріння — Яна Брензей

Ведуча Вікон Яна Брензей розповіла, чому вишиванка особливо важлива у складні часи для України.

— Після перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні український філософ Володимир Єрмоленко, як на мене, дуже влучно зазначив: ця перемога — знак унікальних процесів в українській культурі, у якій немає суперечностей між минулим та майбутнім, традицією і модерністю.

Думаю, в цьому криється і причина нашої любові до вишиванок. Вони поєднують нас із предками, але водночас і з сучасниками — вишиті візерунки страшенно стильні, погодьтеся.

На відміну від сусіда-агресора, який впивається культом вигаданої традиції, наша традиція жива і природна, її не треба нав‘язувати, люди самі до неї тягнуться.

Вона — міцне коріння, яке живить розкішне дерево. Дерево, яке точно переживе роз‘їдену комахами підсохлу берізку, — пояснила Брензей.

Вишиванка як свято — Орест Дрималовський

Ведучий програми Вікна-новини Орест Дрималовський аж світиться, коли надягає вишиванку.

— Про вишиванку часто пишуть, що це наш код нації, наш головний символ. Наша ідентичність, краса і сила. Те, що вирізняє нас серед інших.

За вишиванкою можна впізнати, звідки вона — з Косова, Галичини, Слобожанщини або ж Донбасу. Українського Донбасу. Це все правда. Але вишиванка — це ще й надто красиво! Вона — як свято. Одягаєш — і усміхаєшся. Світишся. Обожнюю! — розповідає Дрималовський.

Це культура, вшита на генетичному рівні — Ольга Кучер

Ведуча Вікон на СТБ Ольга Кучер сподівається вишити сорочку для своєї доньки.

— Мені подобається, що колись формальний День вишиванки перетворився на справжнє національно свято. Без присмаку “шароварщини”, а з посилом — “це наша культура, і вона вшита на генетичному рівні”.

Мені так прикро, що моя мама не встигла вишити мені сорочку, але я обов’язково вишию її для своєї доньки. А Софійчина прабабуся Галина ще й пообіцяла їй дві сукні — одну на зараз, а іншу — на 18 років.

І це чудова традиція, яку, я сподіваюся, моя донька зможе продовжити, передавши цей національний одяг своїм дітям, — висловлює сподівання телеведуча.

Це день єднання, миру і злагоди — Григорій Решетник

Ведучий проектів Холостяк, Холостячка, Україна має талант, Неймовірна правда про українців Григорій Решетник привітав усіх українців з Днем вишиванки.

Від щирого серця вітаю українців з Днем вишиванки. Це день єднання, миру і злагоди. Яка ми талановита нація! Яка у нас культура! Які співи й музика! Ми — єдині, незалежні, найкращі та вільні. І так буде завжди, — сказав Решетник.

Вишиванка — символ єдності та краси нації — Надія Матвєєва

Ведуча проектів Все буде добре. Надійні поради, Неймовірна правда про українців, Щасливі за сім днів Надія Матвєєва пояснила, як вишиванка допомагає українцям перемагати у війні проти Росії.

Усе, що об’єднує українців, наразі дуже важливе, бо допомагає нам перемагати. Вишиванка є таким символом єдності та краси нації. З Днем вишиванки! Разом до перемоги! — привітала українців Матвєєва.

Це найзворушливіший подарунок — Марина Боржемська

Ведуча проекту Щасливі за сім днів на СТБ Марина Боржемська розповіла про свою першу вишиванку.

Першу вишиванку мені передала мама від бабусі. Вона сама її вишивала, і це найкращий та найзворушливіший подарунок. А я її передала своїй молодшій сестрі, — пригадала Боржемська.

Будьте з Україною в серці — Злата Огнєвіч

Співачка та екс-холостячка Злата Огнєвіч побажала українцям завжди бути такими ж згуртованими, як зараз.

Зараз, коли Україна сильна духом, як ніколи раніше, я хочу побажати кожному з нас зберегти це відчуття. Передати його нащадкам і бути з Україною в серці, — сказала співачка.

Вишиванка — символ українського народу — Тарас Цимбалюк

Актор серіалів СТБ Кріпосна, Спіймати Кайдаша, Кава з кардамоном Тарас Цимбалюк серйозно ставиться до Дня вишиванки.

Зараз час, коли варто перезавантажити свою свідомість. Час зрозуміти, що кожен символ України потребує величезної уваги всіх жителів нашої прекрасної країни!

Це стосується і нашої вишиванки, як символу українського народу. Це велике свято, до якого потрібно поставитися дуже серйозно. Серйозніше, ніж минулого року так точно. Слава Україні! — розповів Цимбалюк.

Це неймовірна сила і краса наших предків — Наталка Денисенко

Зірка легендарної костюмованої драми Кріпосна Наталка Денисенко поділилась, у чому святкуватиме День вишиванки цьогоріч.

— Хочу привітати всіх українців з Днем вишиванки! Для мене це дійсно велике свято. Сьогодні я обов’язково вдягну вишиту сорочку, яку вишивала в молодості моя мама, а саму тканину шила бабуся.

Цій сорочці 40 років! Під цю сорочку в мене одягнена копія старовинного дукача Чернігівської області.

Нам обов’язково треба зберігати цю традицію. Адже такого унікального і красивого одягу немає більше ніде на світі. Треба цінувати й зберігати традиції, передавати їх із покоління в покоління.

Популяризуймо не тільки серед українців, а і за кордоном. Адже це неймовірна сила і краса наших предків, — наголосила Денисенко.

Кожній області України притаманний свій унікальний візерунок для вишиванки, що підкреслює різнобарвність нашої культури. Читай більше про традиції святкування Дня вишиванки.