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Це вшито в наш генетичний код — зірки СТБ привітали українців з Днем вишиванки та показали власні сорочки

Олена Яковлєва, редакторка сайту 19 Травня 2022, 07:30
День вишиванки 2022 - зірки СТБ привітали українців

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