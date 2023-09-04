Любовь к авто, которая переросла в сильный бренд: история Энцо Феррари, что известно о компании и новом фильме в его честь

Что первое приходит в голову, когда ты слышишь слово Феррари? Будем честны, сразу вспоминаются спортивные автомобили. Уже потом мы вспоминаем об основателе автомобильной компании Энцо Феррари, хотя, может, и не все вспоминают.

Работа этого конструктора достойна внимания, ведь он смог построить автомобильную империю, которая живет до сих пор и имеет большой успех.

Недавно на Каннском кинофестивале презентовали трейлер к фильму Феррари, который расскажет об одном из ключевых годов его жизни. Мы расскажем, что известно о фильме, который должен выйти на экраны в конце 2023 года, о ключевых моментах из биографии Энцо Феррари и о его машинах.

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Фильм Феррари 2023: что известно

В последние годы в мире кино появилась тенденция снимать байопики или фильмы, рассказывающие о ключевых моментах жизни известных людей, а не о всей биографии.

Вспомним только Богемную рапсодию, Элвиса, Блондинку, Оппенгеймера и этот список можно продолжать. Фильм Феррари нельзя назвать байопиком в классическом понимании, ведь история будет сосредоточена вокруг одного из самых трудных и решающих лет жизни Энцо Феррари.

Мы увидим события 1957 года и известную итальянскую гонку Mille Miglia. На гонке на автомобиле Ferrari сорвало колесо, от чего погибли девять зрителей.

Самому Феррари и производителю шин выдвинули обвинения в непреднамеренном убийстве, но впоследствии дело было закрыто.

Кроме того, в ленте мы увидим конкуренцию с другим известным производителем автомобилей Maserati. Не минуют события и личную жизнь Энцо, а именно — его отношения с женой и любовницей.

Режиссером ленты стал четырехкратный номинант на Оскар Майкл Манн, наиболее известный по фильму Противостояние с Аль Пачино и Робертом де Ниро. Сценарий фильма был создан на основе биографии Брока Йейтса Энцо Феррари — человек и машины 1991 года. Съемки фильма прошли в Италии.

Помимо истории легендарного автоконструктора, вошедшей в основу фильма, картина может похвастаться отличным актерским составом.

Итальянского предпринимателя Энцо Феррари олицетворяет Адам Драйвер, также известный по лентам Дом Гуччи, Брачная история, Последняя дуэль и другие. Из-за перевоплощения его почти не узнать.

Его жену играет Пенелопа Крус, а Шейлин Вудли исполняет роль любовницы.

Феррари стал одним из 23 фильмов, которые будут соревноваться за престижную награду Золотой лев, но получит ли он ее станет известно позже, ведь фестиваль продолжается до 9 сентября 2023 года.

Энцо Феррари: ключевые моменты биографии

Отец Энцо Феррари владел мастерской, занимавшейся ремонтом паровозов. Семья даже на ней жила, так что детство Энцо прошло под стук молотков, именно там он научился работать с металлом, но не хотел быть паровозным мастером.

Энцо пробовал себя в спортивной журналистике, ему даже удалось опубликовать свою статью о футбольном матче в главном спортивном издании Италии. Но гонки занимали самое большое место в сердце Феррари. Он начал восхищаться ими с десятилетнего возраста, когда впервые их увидел. Мечтал стать гонщиком.

Молодость Энцо пришлась на Первую мировую войну. Его мобилизовали. В армии ему поручают ухаживать за транспортом. После демобилизации он знал, чем будет заниматься в будущем и, что главное в его жизни — автомобили.

Он пошел устроиться на работу в компанию Fiat, где получил отказ. Это его расстроило, но он смог собраться и попробовать свою судьбу в должности тестового водителя в Турине, а затем — в Милане. Юноша хорошо себя проявил и стал полноценным гонщиком.

Но на достигнутом Феррари не остановился, он хотел иметь собственную команду на гонках. Уже в 1929 году в Модене появляется новая команда — Scuderia Ferrari, в переводе с итальянского это звучит как Конюшня Феррари. Почему конюшня? Это была дань уважения армейским “скакунам”, которыми когда-то занимался мужчина и которые вдохновили его на свою автомобильную карьеру.

Хотя Феррари и одерживал победы, но были и лучшие гонщики. Страстью Энцо была не столько гонка, а автомобили, которые он мечтал строить сам.

До 1939 года Энцо работал в компании Alfa Romeo, в том числе со своей командой на гонках, ведь Scuderia Ferrari была под опекой этой компании. Впоследствии Alfa Romeo поглотила Scuderia Ferrari, что, конечно, не понравилось ее основателю и тот ушел из компании.

Первым автомобилем Ferrari был Auto Avio Construzioni 815, также известный как Tipo 815, спроектированный и построенный Энцо и его командой в 1940 году.

Но правовые иски с компанией Alfa Romeo не позволили Феррари закрепить свой логотип на этом автомобиле.

В 1947 году после окончания Второй мировой войны и в период восстановления Италия Энцо представил новый Ferrari 125 S. Этот небольшой гоночный автомобиль принадлежал Феррари на 100%.

А через десять лет произошло событие, о котором мы уже говорили ранее и которое будет описано в фильме. В 1957 году во время гонки в Италии Тысяча миль погиб гонщик Альфонсо Де Портаго и зрители соревнований. Всю вину возложили на команду Феррари, якобы ради экономии времени не были изменены колеса водителя. Из-за многочисленных жертв итальянское правительство отменило эту гонку, после 1957 года гонку Тысяча миль больше не проводили.

Scuderia Ferrari стала одной из самых успешных гоночных команд. Только в Формуле 1 завоевала 16 кубков конструкторов. Но даже такая команда имеет черные полосы. Таким стал 1980 год, когда команда смогла за сезон набрать всего 8 очков.

Феррари производил свои автомобили небольшими партиями, только методом ручной сборки. Их отличала высокая скорость и уникальный дизайн. В 1969 году Энцо уступил 50% акций своей компании концерну Fiat, но до 1977 оставался президентом фирмы, а контроль над командой Scuderia Ferrari держал в своих руках до самой смерти.

Энцо Феррари умер 14 августа 1988 года, оставив после себя наследство в виде могущественной автомобильной империи.

В каких гонках принимает участие Феррари

Автомобили Феррари принимают участие в гонках Формулы 1 и 24 часа Ле-Мана, хотя в последней у команды было 50 лет паузы. Но в 2023 году они выиграли гонку.

Также у компании есть Академия водителей Ferrari — это инициатива команды Формулы 1 Scuderia Ferrari, направленная на продвижение молодых талантов, где несколько пилотов отбираются и финансируются командой.

Самый дорогой автомобиль Феррари

Возможно, ты подумаешь, что самым дорогим из автомобилей компании является одна из последних моделей, но нет. Самым дорогим Ferrari в мире является Ferrari 250 GTO 1964 года, выигравший Тур де Франс. В 2018 году авто было продано на частном аукционе за $70 млн.

Почему автомобили Феррари красного цвета

Автомобиль Ferrari у большинства людей ассоциируется с красным цветом. Именно это был основной цвет гоночных машин.

Долгое время для кузовов гоночных автомобилей было запрещено использование сложных дизайнов и названий спонсоров. Разрешалось иметь один цвет для соответствующей страны: Франция — синий, Германия — белый, Великобритания — зеленый, Бельгия — желтый и т.д. Энцо Феррари выбрал цвет Италии — красный. Впоследствии, когда количество автомобилей на соревнованиях увеличивалось, стали добавлять дополнительные элементы, например, полосы и круги.

Но многим фанатам касательно этой истории нравится использовать фразу Энцо Феррари: “Попросите ребенка нарисовать машину, и, конечно же, он нарисует ее красным цветом”.

Не только автомобили

Феррари — это бренд, статус и возможность показать свое состояние. Поэтому компания не остановилась только на производстве автомобилей.

Феррари выпускает одежду, аксессуары, часы и даже игристое вино. Имеет парки аттракционов и музеи в разных странах.

Украина тоже может похвастаться конструкторами, которые производят уникальные автомобили. А особенность этих автомобилей в том, что они помогают нашим защитникам на поле боя. Ранее мы рассказывали историю выпускника КПИ, разработавшего вездеход для военных.

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