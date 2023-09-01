Надежный, быстроходный и манёвренный! Конструктор из Ужгорода разработал для военных уникальный вездеход

Уникальный баги для фронта смастерили в Ужгороде. Этот автомобиль надежный, быстроходный и манёвренный. Он имеет грузовую платформу для перевозки боеприпасов и эвакуации раненых.

Перед отправкой на фронт для баги устроили тест-драйв: испытали на поле и в воде. Баги легкий, весом до 700 кг. Быстро разгоняется до 120 км/час на неровной местности. А полем — даже до 140 км/час.

Сконструировал вездеход 26-летний Максим Ладыженский, выпускник Киевской политехники. Учитывал пожелания военных.

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У ребят был запрос на автомобили, которые будут быстрее двигаться по полям, чтобы можно было быстро приехать и выполнить работу, — рассказывает конструктор.

Баги — четырехместный, со специфическими колесами. Ездит на бензине. Имеет два багажных отделения. Там можно перевозить боеприпасы и эвакуировать раненых бойцов.

Максим назвал автомобиль Медведь, потому что этот зверь — символ Закарпатья. Мастер работал сам. Говорит, собрать баги можно за три месяца. Главное, чтобы были запчасти.

Баги незаменим для разведчиков. Незаметный вездеход используется для диверсионной работы и уничтожения танков. Этот автомобиль со дня на день поедет на передовую, к бойцам легендарной 128-й закарпатской горно-штурмовой бригады.

Себестоимость баги — более 210 тысяч гривен. Пока волонтеры собирают деньги, мастер готовит детали для нового вездехода. Мотор уже есть. Говорит, что если привлечь больше людей, производство можно поставить на поток. Тогда одну такую машину удастся собирать за месяц.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как россияне относились к собственной технике, которая теперь стала трофеем.

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