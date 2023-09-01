Надійний, швидкохідний і маневровий! Конструктор з Ужгорода розробив для військових унікальний всюдихід

Унікальний багі для фронту змайстрували в Ужгороді. Цей автомобіль надійний, швидкохідний і маневровий. Він має вантажну платформу для перевезення боєприпасів та евакуації поранених.

Перед відправкою на фронт для багі влаштували тест-драйв: випробували на полі й у воді. Багі легкий, вагою до 700 кг. Швидко розганяється до 120 км/год на нерівній місцевості. А полем — навіть до 140 км/год.

Сконструював всюдихід 26-річний Максим Ладиженський, випускник Київської політехніки. Зважав на побажання військових.

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У хлопців був запит на автомобілі, які будуть швидше рухатися на полях, щоб можна було швидко приїхати та виконати роботу, — розповідає конструктор.

Багі — чотиримісний, зі специфічними колесами. Їздить на бензині. Має два багажні відділення. Там можна перевозити боєприпаси та евакуйовувати поранених бійців.

Максим назвав автівку Ведмідь, бо цей звір — символ Закарпаття. Майстер працював сам. Каже, зібрати багі можна за три місяці. Головне, щоб були запчастини.

Багі незамінний для розвідників. Непомітний всюдихід використовують для диверсійної роботи та знищення танків. Цей автомобіль із дня на день поїде на передову, до бійців легендарної закарпатської 128-ої гірсько-штурмової бригади.

Собівартість багі — понад 210 тисяч гривень. Поки волонтери збирають гроші, майстер готує деталі для нового всюдихода. Мотор уже є. Каже: якщо залучити більше людей, виробництво можна поставити на потік. Тоді одну таку машину вдасться збирати за місяць.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як росіяни ставилися до власної техніки, яка тепер стала трофеєм.

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