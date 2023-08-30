Українські механіки такого ще не бачили! Як росіяни ставилися до власної техніки, яка тепер стала трофеєм

Чугуївський батальйон тероборони показав трофейний бронетранспортер, який відтепер працюватиме на українське військо. Механіки перебрали все до гвинтика й були вражені, наскільки безвідповідально росіяни ставляться до своєї техніки.

Захопили трофей військові під час торішнього контрнаступу — росіяни так швидко тікали, що лишали й зброю, й техніку.

Російське “ноу-хау”: українські механіки шоковані технікою РФ

Механік Дмитро прислухається до роботи двигуна бронетранспортера. Перебрав усе до гвинтика, каже, тепер машина працює як годинник.

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Передачі включалися тільки за допомогою лома, — показує механік Дмитро.

Найбільше натомився з коробкою передач. У ній було повно землі, гальма не працювали, а з радіатора дістали кілька мішків сміття. Цей бронетранспортер російський.

Це навіть металобрухтом важко було назвати. Росіяни і техніка — речі несумісні. У них варварське ставлення до техніки.

Цей бронетранспортер затрофеїли військові ТрО під час контрнаступу у вересні 2022 року. Євгену 26 років, сім з яких він у війську. Воював добровольцем під Бахмутом, на Світлодарській дузі, став офіцером, а потім у 2022 році захищав Харків.

Коли окупанти тікали з Харківщини, кидали техніку та зброю біля кордону. Під Вовчанськом українські військові натрапили на кинуту мотолигу. Там були документи окупантів, наліпки з номерами командування.

У тилу механік переробив паливну, перебрав систему охолодження. До повномасштабної війни Дмитро працював водієм автобуса, а коли ворог був за 15 км від його села, пішов будувати блокпости.

За два тижні став у стрій, навчився ремонтувати бронетехніку. Дмитро дивується, наскільки росіяни слабі у використанні техніки. Бронекришка — на мотузці, гусенична стрічка — різна.

Ноу-хау, ”аналогов нет”, — каже Дмитро.

Бронетранспортер озброять кулеметом, машина служитиме чугуївському батальйону ТрО. Призначать його для евакуації. Також машина зможе доправляти десант на поле бою. Днями вона поїде на фронт.

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