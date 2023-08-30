Украинские механики такого еще не видели! Как россияне относились к собственной технике, которая теперь стала трофеем

Чугуевский батальон терробороны показал трофейный бронетранспортер, который теперь будет работать на украинское войско. Механики перебрали все до винтика и были поражены, насколько безответственно россияне относятся к своей технике.

Захватили трофей военные во время прошлогоднего контрнаступления — россияне так быстро убегали, что оставляли и оружие, и технику.

Российское “ноу-хау”: украинские механики шокированы техникой РФ

Механик Дмитрий прислушивается к работе двигателя бронетранспортера. Перебрал все до винтика, говорит, теперь машина работает как часы.

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Передачи включались только с помощью лома, — показывает механик Дмитрий.

Больше всего навозился с коробкой передач. В ней было полно земли, тормоза не работали, а из радиатора достали несколько мешков мусора. Этот бронетранспортер российский.

Это даже металлоломом тяжело было назвать. Россияне и техника — вещи несовместимые. У них варварское отношение к технике.

Этот бронетранспортер затрофеили военные ТрО во время контрнаступления в сентябре 2022 года. Евгению 26 лет, семь из которых он в армии. Воевал добровольцем под Бахмутом, на Светлодарской дуге, стал офицером, а затем в 2022 году защищал Харьков.

Когда оккупанты бежали с Харьковской области, бросали технику и оружие у границы. Под Волчанском украинские военные наткнулись на брошенную мотолыгу. Там были документы оккупантов, наклейки с номерами командования.

В тылу механик переработал топливную, перебрал систему охлаждения. До полномасштабной войны Дмитрий работал водителем автобуса, а когда враг был в 15 км от его села, пошел строить блокпосты.

Через две недели стал в строй, научился ремонтировать бронетехнику. Дмитрий удивляется, насколько россияне слабы в использовании техники. Бронекрышка — на веревке, гусеничная лента — разная.

Ноу-хау, “аналогов нет”, — говорит Дмитрий.

Бронетранспортер вооружат пулеметом, машина будет служить чугуевскому батальону ТрО. Назначат его для эвакуации. Также машина сможет доставлять десант на поле боя. На днях она поедет на фронт.

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