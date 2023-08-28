Від бізнесменів та айтівців до героїв України: історії бійців 128-ї окремої бригади сил ТРО

Герої наступної розповіді — оборонці, які до війни мали геть мирні професії: виробник сільгосптехніки та бізнес-аналітик. Тепер один — сапер, а інший — протитанкіст. Воїни понад рік разом із побратимами 128 бригади Тероборони билися з ворогом на передовій.

Шеврон із Бандерою у сучасному однострої, власний запилений камуфляж, усмішка та утомлені очі — це сапер на псевдо Ілліч, який разом із побратимами провів у запеклих боях більше як рік.

Нині його бригада відновлює боєздатність на полігоні, а Ілліч робить усе, аби ускладнити вишкіл — сапер заклав міни, що імітують артобстріл. Доброволець твердить — швидко опанував саперські премудрості, а роботи, запевняє, було по вінця.

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Він екс-бізнесмен, що мав завод із виготовлення сільгосп обладнання, а тут, каже, із побратимами вони вже зібрали із землі теж чималий врожай — мінний.

Без п’яти хвилин бізнес-аналітик в IT-компанії — нині командир протитанкового взводу — кремезний воїн на псевдо Бігфут. За ці довгі місяці на передовій, каже, випадкових людей в них не лишилось.

Найстрашніше, каже вояк, це коли гинуть побратими. Перед самим виходом з передової він і сам це пережив.

Натрапили на засідку, і мого побратима із позивним Гагарін не стало, нарвався на кинджальний кулеметний вогонь, — розповідає командир протитанкового взводу роти вогневої підтримки 128-ї окремої бригади сил ТРО Бігфут.

Армійці не приховують, що втома відчутна, але і мотивація нікуди не поділася, бо за спиною — рідні та близькі. А по переду, каже Ілліч, після перемоги чекає повернення на свій мирний фронт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про поради військових після завдання.

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