Люди

От бизнесменов и айтишников до героев Украины: истории бойцов 128-й отдельной бригады сил ТРО

Андрей Почтев 28 августа 2023, 08:30

Больше видео
0:03:17
Дніпровські лікарні
Спасают бойцов с тяжелыми ранениями! Днепровские медики делают настоящие чудеса
0:10:42
Привид Києва
Вечная память Призраку Киева! Юрий Игнат прокомментировал катастрофу L-39 и гибель еще двух пилотов
порада військовим
Побывали в аду и имеют что сказать! Как выжить на фронте: советы военных после задания
0:04:02
Вінницькі волонтери
Настоящий цех в лицее! Винницкие школьники волонтерят, отшивая одежду и аптечки для военных
Смотреть больше

Последние видео
Карта бойових дій в Україні сьогодні 28.08.2023: онлайн

Карта боевых действий 28 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:02:51
128 бригада тро
От бизнесменов и айтишников до героев Украины: истории бойцов 128-й отдельной бригады сил ТРО
0:03:17
Дніпровські лікарні
Спасают бойцов с тяжелыми ранениями! Днепровские медики делают настоящие чудеса
0:10:42
Привид Києва
Вечная память Призраку Киева! Юрий Игнат прокомментировал катастрофу L-39 и гибель еще двух пилотов
0:15:31
Круты
Круты 1918. Нерассказанная история великого героизма украинских юношей
0:04:20
На Дніпропетровщині облаштували їдальню для військових
Вкусняшки меняют на шевроны. Как в Днепропетровской области обустроили столовую для волонтеров и военных
0:03:28
Музей спротиву у Херсоні: що відомо про створення та які експонати
То, что не даст забыть о борьбе региона: какие экспонаты представлены в Музее сопротивления в Херсоне
порада військовим
Побывали в аду и имеют что сказать! Как выжить на фронте: советы военных после задания
0:04:02
Вінницькі волонтери
Настоящий цех в лицее! Винницкие школьники волонтерят, отшивая одежду и аптечки для военных
Історія незламного підприємства
Фермера спас белорус, а предприятие — чудо: история несокрушимости с Киевской области
Больше видео
Карта бойових дій в Україні сьогодні 28.08.2023: онлайн
Читать дальше
Карта боевых действий 28 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Дніпровські лікарні
Читать дальше
Спасают бойцов с тяжелыми ранениями! Днепровские медики делают настоящие чудеса

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь