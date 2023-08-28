От бизнесменов и айтишников до героев Украины: истории бойцов 128-й отдельной бригады сил ТРО

Герои следующего рассказа — защитники, которые до войны имели мирные профессии: производитель сельхозтехники и бизнес-аналитик. Теперь один — сапер, а другой — противотанкист. Воины больше года вместе с собратьями 128-й бригады Теробороны сражались с врагом на передовой.

Шеврон с Бандерой в современной форме, собственный запыленный камуфляж, улыбка и усталые глаза — это сапер на псевдо Ильич, который вместе с собратьями провел в ожесточенных боях больше года.

Сейчас его бригада восстанавливает боеспособность на полигоне, а Ильич делает все, чтобы усложнить обучение — сапер заложил имитирующие артобстрел мины. Доброволец утверждает — быстро овладел саперскими премудростями, а работы, уверяет, было с лихвой.

Сейчас также смотрят

Он экс-бизнесмен, у которого был завод по изготовлению сельхозоборудования, а здесь, говорит, с собратьями они уже собрали с земли тоже немалый урожай — минный.

Без пяти минут бизнес-аналитик в IT-компании — ныне командир противотанкового взвода — коренастый воин на псевдо Бигфут. За эти долгие месяцы на передовой, говорит, случайных людей у них не осталось.

Самое страшное, уверен воин, это когда гибнут собратья. Перед самым выходом из передовой он и сам это пережил.

Наткнулись на засаду и моего собрата с позывным Гагарин не стало, нарвался на кинжальный пулеметный огонь, — рассказывает командир противотанкового взвода роты огневой поддержки 128-й отдельной бригады сил ТРО Бигфут.

Армейцы не скрывают, что усталость ощутима, но и мотивация никуда не делась, потому что за спиной — родные и близкие. А впереди, говорит Ильич, после победы ждет возвращение на свой мирный фронт.

Напомним, ранее мы рассказывали о советах военных после задания.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.