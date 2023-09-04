Любов до авто, що переросла в могутній бренд: історія Енцо Феррарі, що відомо про компанію та новий фільм на його честь

Що перше спадає на думку, коли ти чуєш слово Феррарі? Будьмо чесними, відразу згадуються спортивні автомобілі. Вже потім ми згадуємо про засновника автомобільної компанії Енцо Феррарі, хоча, можливо, і не всі згадують.

Робота цього конструктора варта уваги, адже він зміг побудувати автомобільну імперію, яка живе й досі та має великий успіх.

Нещодавно на Каннському кінофестивалі презентували трейлер до фільму Феррарі, який розповість про один із ключових років його життя. Ми розповімо, що відомо про фільм, який має вийти на екрани наприкінці 2023 року, ключові моменти з біографії Енцо Феррарі та про його машини.

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Фільм Феррарі 2023: що відомо

Останніми роками у світі кіно з’явилася тенденція знімати байопіки або фільми, які розповідають про ключові моменти життя відомих людей, а не про всю біографію.

Згадати лише Богемну рапсодію, Елвіса, Блондинку, Оппенгеймера і цей список можна продовжувати. Фільм Феррарі не можна назвати байопіком в класичному розумінні, адже історія буде зосереджена навколо одного з найтяжчих та вирішальних років життя Енцо Феррарі.

Ми побачимо події 1957 року та відомі італійські перегони Mille Miglia. На перегонах на автівці Ferrari зірвало колесо, від чого загинуло дев’ять глядачів.

Самому Феррарі та виробнику шин висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві, але згодом справу було закрито.

Крім цього, у стрічці ми побачимо конкуренцію з іншим відомими виробником автомобілів Maserati. Не оминуть події й особисте життя Енцо, а саме — його стосунки з дружиною та коханкою.

Режисером стрічки став чотириразовий номінант на Оскар Майкл Манн, найбільше відомий за фільмом Протистояння з Аль Пачіно та Робертом де Ніро. Сценарій фільму був створений на основі біографії Брока Єйтса Енцо Феррарі — людина й машини 1991 року. Знімання фільму пройшли в Італії.

Крім історії легендарного автоконструктора, яка увійшла в основу фільму, картина може похвалитися чудовим акторським складом.

Італійського підприємця Енцо Феррарі втілює Адам Драйвер, також відомий за стрічками Дім Гуччі, Шлюбна історія, Остання дуель та іншими. Через перевтілення його майже не впізнати.

Його дружину грає Пенелопа Крус, а Шейлін Вудлі виконує роль коханки.

Феррарі став одним із 23 фільмів, які змагатимуться за престижну нагороду Золотий лев, але чи здобуде він її стане відомо пізніше, адже фестиваль триває до 9 вересня 2023 року.

Енцо Феррарі: ключові моменти біографії

Батько Енцо Феррарі володів майстернею, яка займалася ремонтом паровозів. Родина навіть на ній жила, тож дитинство Енцо минуло під стукіт молотків, саме там він навчився працювати з металом, але не хотів бути паровозним майстром.

Енцо пробував себе у спортивній журналістиці, йому навіть вдалося опублікувати свою статтю про футбольний матч у головному спортивному виданні Італії. Але перегони займали найбільше місця у серці Феррарі. Він почав захоплюватися ними ще з десятирічного віку, коли вперше їх побачив. Мріяв стати гонщиком.

Молодість Енцо припала на Першу світову війну. Його мобілізували. В армії йому доручають доглядати за транспортом. Після демобілізації він чітко знав, чим займатиметься у майбутньому і, що головне в його житті — автомобілі.

Він пішов влаштуватися на роботу до компанії Fiat, де отримав відмову. Це його засмутило, але він зміг зібратися та спробувати свою долю на посаді тестового водія в Турині, а згодом — у Мілані. Юнак добре себе проявив, тож став повноцінним гонщиком.

Але на досягнутому Феррарі не зупинився, він хотів мати власну команду на перегонах. Уже в 1929 році в Модені з’являється нова команда — Scuderia Ferrari, що в перекладі з італійської звучить як Стайня Феррарі. Чому стайня? Це була данина поваги армійським “скакунам”, якими колись опікувався чоловік і які надихнули його на свою автомобільну кар’єру.

Хоч Феррарі й здобував перемоги, але були й кращі гонщики. Пристрастю Енцо були не стільки перегони, як автомобілі, які він мріяв будувати сам.

До 1939 року Енцо працював у компанії Alfa Romeo, зокрема зі своєю командою на перегонах, адже Scuderia Ferrari була під опікою цієї компанії. Згодом Alfa Romeo поглинула Scuderia Ferrari, що звісно не сподобалося її засновнику і той пішов з компанії.

Першим автомобілем Ferrari був Auto Avio Construzioni 815, також відомий як Tipo 815, який був спроектований і побудований Енцо і його командою у 1940 році.

Але правові позови з компанією Alfa Romeo не дозволили Феррарі закріпити свій логотип на цьому автомобілі.

У 1947 році після закінчення війни й у період відновлення Італії, Енцо представив новий Ferrari 125 S. Цей невеликий перегоновий автомобіль належав Феррарі на 100%.

А за десять років сталася подія, про яку ми вже говорили раніше і яка буде описана у фільмі. У 1957 році під час перегонів в Італії Тисяча миль загинув гонщик Альфонсо Де Портаго та глядачі змагань. Усю провину поклали на команду Феррарі, нібито заради економії часу не було змінено колеса авто водія. Через численні жертви італійський уряд скасував ці перегони, після 1957 року перегони тисяча миль більше не проводили.

Загалом Scuderia Ferrari стала однією з найуспішніших перегонових команд. Лише у Формулі 1 здобула 16 кубків конструкторів. Але навіть така команда має чорні смуги. Таким став 1980 рік, коли команда змогла за сезон набрати лише 8 очок.

Феррарі виготовляв свої автомобілі невеликими партіями, лише методом ручного складання. Їх відрізняла висока швидкість і унікальний дизайн. У 1969 році Енцо поступився 50% акцій своєї компанії концерну Fiat, але до 1977 року залишався президентом фірми, а контроль над командою Scuderia Ferrari тримав у своїх руках до самої смерті.

Енцо Феррарі помер 14 серпня 1988 року, залишивши по собі спадок у вигляді могутньої автомобільної імперії.

У яких перегонах бере участь Феррарі

Автомобілі Феррарі беруть участь у перегонах Формули 1 та 24 години Ле-Мана, хоча в останній команда мала 50 років паузи. Але у 2023 році здобула перемогу.

Також компанія має Академію водіїв Ferrari — це ініціатива команди Формули-1 Scuderia Ferrari, спрямована на просування молодих талантів, де кілька пілотів відбираються та фінансуються командою.

Найдорожчий автомобіль Феррарі

Можливо, ти подумаєш, що найдорожчою з автівок компанії є одна з останніх моделей, але ні. Найдорожчим Ferrari у світі є Ferrari 250 GTO 1964 року, який виграв Тур де Франс. У 2018 році авто продали на приватному аукціоні за $70 млн.

Чому автомобілі Феррарі червоного кольору

Автомобілі Феррарі у більшості людей асоціюється з червоним кольором. Саме це був та є основний колір перегонових машин.

Довгий час для кузовів перегонових автомобілів було заборонено використання складних дизайнів і назв спонсорів. Дозволялося мати один колір для відповідної країни: Франція — синій, Німеччина — білий, Великобританія — зелений, Бельгія — жовтий тощо. Енцо Феррарі обрав колір Італії — червоний. Згодом, коли кількість автомобілів на змаганнях збільшувалася, стали додавати додаткові елементи, на кшталт смуг і кіл.

Але багатьом фанатам щодо цієї історії подобається використовувати фразу Енцо Феррарі: “Попросіть дитину намалювати машину, і, звичайно ж, вона намалює її червоним кольором”.

Не лише автомобілі

Феррарі — це бренд, статус та можливість показати свої статки. Тому компанія не зупинилася лише на виробництві автомобілів.

Феррарі випускає одяг, аксесуари, годинники та навіть ігристе вино. Має парки атракціонів та музеї у різних країнах.

Україна теж може похизуватися конструкторами, які роблять унікальні автомобілі. А особливість цих авто у тому, що вони допомагають нашим захисникам на полі бою. Раніше ми розповідали історію випускника КПІ, який розробив всюдихід для військових.

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