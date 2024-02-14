Если отмечаешь “розовый праздник” с котом! Подборка фильмов ко Дню святого Валентина

Иногда любовь и отношения такие, что лучше пусть кошка подаст стакан воды в старости. Если тебе не нужно покупать подарки в этот день святого Валентина, позволь себе расслабиться и посмотреть несколько фильмов, которые тебя вдохновят — про свободу и преимущества одиночества.

Фильмы про свободу и преимущества одиночества в День святого Валентина

Если 14 февраля у тебя девчачий вечер в компании себя самой, издание Vogue поделилось подборкой фильмов, которые подарят тебе приподнятое и счастливое настроение. Здесь собраны душевные истории и оды женской дружбе.

Валентинка

Романтический фильм с Райаном Гослингом, в сюжете которого непростые отношения пары, пытающейся спасти свой брак. За одну ночь они пытаются оживить страсть, найти решение извечной проблемы. Зрителям следует быть готовыми к сценам хрупкой любви, прерывающимся жесткими ссорами.

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Маленькие женщины

Жизнеутверждающая экранизация одноименного романа о сестрах, так непохожих друг на друга. Они взрослеют, познают мир и ищут в нем свое место. Кроме развития героинь, мы видим и упадок старой аристократии — смену эпох.

Сувенир: Часть 2

У Джулии — бурные отношения, поэтому она решает основательно разобраться со своими чувствами. Женщина снимает дипломную кинокартину, а оригинальные факты отводит в сторону от беллетристики и фантазий.

Образование

Вскоре Молли и Эмми окончат школу и пойдут в колледж. Оценки у них отличные, однако это не дает удовольствия. Отличницы осознают, что из-за постоянного обучения не жили полноценной жизнью. Теперь хотят наверстать упущенное. Все это планируют сделать в одну ночь.

Животные

Эмоциональный и глубокий фильм, рассказывающий историю подруг Лауры и Тайлер. Стиль их жизни оказывается под наблюдением. Они любят весело провести время, но после свадьбы Лауры все меняется.

Вечное сияние чистого разума

Фильм, рассказывающий нам о будущем, в котором можно управлять даже воспоминаниями. Противоположности Джоэль и Клементина переживают постоянные волны любви и отвращения друг к другу. И случается так, что Клементина решает развестись.

Она хочет стереть все воспоминания, и плохие, и приятные. А что потом делать пустотой, которая останется?

Смертельное влечение

Три выпускницы-тезки Хезер руководят подростковым клубом. Главная героиня, отличница Вероника, получает уважение и славу за “служение” Хезер. Пока Вероника пользуется популярностью, ее устраивает унизительное отношение от тезок. В школе появляется парень Джейсон и предлагает разобраться с девушками радикально.

Милая Фрэнсис

Черно-белая лента повествует нам историю Фрэнсис, 27-летней жительницы Нью-Йорка. Она каждый день старается стать профессиональной танцовщицей, но у нее ничего не получается. Фрэнсис внезапно меняет жилье, а как окажется, и всю свою жизнь.

А если все-таки захочется увидеть влюбленные пары, держи подборку романтических фильмов.

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