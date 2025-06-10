Франкенштейн 2025: между молнией, любовью и проклятием

Франкенштейн 2025 — один из самых ожидаемых фильмов года, режиссером которого стал оскароносный мастер готических миров Гильермо дель Торо. Лента является новой интерпретацией классического романа Мэри Шелли, но обещает не просто очередную историю о монстре — это будет глубокая, эмоциональная драма о творце и творении.

Читай, кто снимается в новом фильме Франкенштейн 2025, сюжет и что известно об актерах и съемках — в материале.

Франкенштейн 2025: дата выхода фильма

Мировая премьера Франкенштейна 2025 года запланирована на ноябрь 2025 года на платформе Netflix.

Кроме того, фильм получит ограниченный кинотеатральный прокат, позволяющий ему претендовать на престижные кинопремии.

Первый официальный трейлер был представлен 31 мая. В ролике зрители увидели темную, готическую атмосферу ленты: молнии, жуткие лаборатории, драматические кадры преследования и напряженную связь между Франкенштейном и его творением. Это только подпитало интерес к фильму, обещающему стать одной из самых ярких премьер осени.

Сюжет Франкенштейн 2025

Франкенштейн 2025 — новая адаптация бессмертного романа Мэри Шелли, где классика сочетается с авторским видением Гильермо дель Торо. В центре повествования — Виктор Франкенштейн, блестящий, но одержимый ученый, стремящийся победить смерть и создающий живое существо из фрагментов человеческих тел. Однако его творение оказывается не только физически мощным, но и трагически одиноким.

Фильм хранит знаковые элементы оригинала, в частности драматическое преследование монстра в ледяных просторах Арктики, где символически зарождалось киноискусство. Дель Торо акцентирует, что это не просто готический ужас, а глубокая человеческая драма об отцовстве, потере, заброшенности и поисках собственной идентичности.

Актерский состав

В главных ролях Франкенштейна 2025 — звезды первой величины, каждый из которых придает глубины и харизмы образам:

Оскар Айзек — доктор Виктор Франкенштейн, гениальный ученый, одержимый идеей победить смерть.

— доктор Виктор Франкенштейн, гениальный ученый, одержимый идеей победить смерть. Джейкоб Элорди — монстр, созданный Франкенштейном; трагическая и одновременно устрашающая фигура.

— монстр, созданный Франкенштейном; трагическая и одновременно устрашающая фигура. Миа Гот — Элизабет Лавенза, невеста Франкенштейна, символ любви и привязанности.

— Элизабет Лавенза, невеста Франкенштейна, символ любви и привязанности. Кристоф Вальц — доктор Претриориус, загадочный и потенциально опасный союзник.

— доктор Претриориус, загадочный и потенциально опасный союзник. Ларс Миккельсен — капитан Андерсон, руководитель экспедиции в ледяную Арктику.

Этот актерский состав обещает не только качественную игру, но и психологию каждого персонажа.

Производство и съемка

Фильм Франкенштейн 2025 года снял Гильермо дель Торо, выступивший и как сценарист, и как режиссер. Вместе с ним работали продюсеры Гери Унгар, Скотт Стабер и Дж. Майлз Дейл.

Съемки начались 12 февраля 2024 в Торонто и продолжались до конца сентября. Часть сцен снимали также в Эдинбурге, в том числе на знаменитой улице Royal Mile.

Музыку к фильму написал Александр Десплат — композитор, получивший Оскар. Он обещал сделать звучание ленты меланхолическим и эмоциональным.

Фильм получил рейтинг R — то есть он не для детей, ведь в нем есть сцены жестокости и кровавого насилия.

Итак, это будет готическая, красивая, эмоциональная интерпретация классики, где франкенштейновский монстр не просто ужас, а сложный персонаж с внутренней драмой. Дель Торо вложил душу: ожидайте глубокой истории о создании, отторжении и поиске смысла жизни.

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