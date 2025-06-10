Стиль жизни Шоу-биз

Франкенштейн 2025: между молнией, любовью и проклятием

Леся Манзюк, редактор сайта 10 июня 2025, 20:15
Франкенштейн 2025 года: дата выхода
Фото IMDb

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь