Фильмы на Новый год 2026: большой список для праздничного настроения

Ищешь идеальный вариант, что посмотреть на Новый год 2026? Чтобы вы не тратили время на долгие поиски, мы собрали для вас самые интересные ленты, которые создадут магическую атмосферу в вашем доме. Наш топ фильмов на Новый год 2026 включает как громкие премьеры, так и уютные семейные истории.

Ниже представлены новые фильмы на Новый год 2026, которые достойны вашего внимания этой зимой.

Фильмы на Новый год 2026: список лучших праздничных лент

Если вы еще не решили, какие фильмы посмотреть на Новый год 2026, обратите внимание на этот перечень. В нем собраны самые яркие новогодние фильмы 2026, от которых невозможно оторваться.

Кодовое имя Красный

Масштабный фэнтези-боевик, который переворачивает представление о Северном полюсе. Когда Санта-Клауса (кодовое имя Красный) похищают неизвестные, начальник безопасности Каллум Дрифт (Дуэйн Джонсон) вынужден объединиться с самым известным в мире охотником за головами Джеком О’Мэлли (Крис Эванс). Вместе они должны найти босса и спасти Рождество, преодолевая мифических существ и опасности.

Поезд в 31 декабря

Украинская праздничная комедия, события которой разворачиваются в поезде Львов-Киев. Пассажиры, оказавшиеся в одном вагоне в последний вечер года, даже не подозревали, как эта поездка изменит их судьбы. Это искренняя и теплая история о том, что даже совсем разные люди в новогоднюю ночь могут желать одного и того же — любви и чуда.

Снежная сестра

Трогательная норвежская сказка для всей семьи по мотивам бестселлера Майи Лунде. Одиннадцатилетний Джулиан после потери сестры чувствует, что Рождество в его доме навсегда погасло.

Однако знакомство с жизнерадостной девочкой Хедвиг, которая обожает праздники, помогает ему снова открыть сердце для магии и радости.

Пылкий снеговик

Легкая и забавная романтическая комедия о вдове Кэти. Ее жизнь меняется кардинальным образом, когда благодаря магическому шарфу оживает снеговик.

К удивлению женщины, он становится не просто ее помощником, а настоящим идеальным мужчиной, который учит ее снова наслаждаться жизнью и любовью.

Увидимся на следующее Рождество

Романтический квест по праздничному Нью-Йорку. Главная героиня Лейла отчаянно пытается найти билет на распроданный предновогодний концерт группы Pentatonix, чтобы встретить там мужчину своей мечты. Это история о том, на что мы готовы ради любви и счастливого случая.

Наш маленький секрет

Комедия о бывших влюбленных, которых судьба снова сводит вместе на Рождество. Они узнают, что их нынешние партнеры — родные брат и сестра.

Чтобы не портить праздник родным, они решают скрыть свое прошлое, что приводит к ряду курьезных и неловких ситуаций.

Это Рождество

Очаровательный анимационный фильм от сценариста легендарной Реальной любви Ричарда Кертиса. Сюжет состоит из нескольких переплетенных историй, происходящих в заснеженном приморском городке.

Тут и семейные недоразумения, и детские приключения, и, конечно, настоящая магия Санты. Это один из лучших вариантов в топ фильмов на Новый год 2026 для просмотра с детьми.

Дорогой Санта

Комедия с Джеком Блэком в главной роли, которая предлагает необычный взгляд на праздничные традиции. Мальчик, когда писал письмо Санте, допускает ошибку в имени и случайно отправляет свою просьбу Сатане.

Теперь вместо доброго дедушки с подарками к нему приходит эксцентричный демон, который пытается понять, что же такое это Рождество. Если вы любите юмор, этот фильм обязательно должен попасть в ваши новогодние фильмы 2026.

Веселые джентльмены

Романтическая комедия о бывшей танцовщице из большого города, которая возвращается в родной городок, чтобы спасти бар своих родителей. Она решает устроить рождественское мужское танцевальное шоу.

Это легкая, музыкальная и вдохновляющая лента — как раз то, что стоит добавить в фильмы на Новый год 2026 список для хорошего настроения.

Приключения Паддингтона в Перу

Хотя Паддингтон — это не сугубо рождественская история, атмосфера доброты и уюта делает этот фильм идеальным для зимних каникул. В этой части самый вежливый медведь в мире отправляется на свою родину в Перу, чтобы навестить тетушку Люси.

Его ждут невероятные приключения в амазонских джунглях, которые учат нас ценить семью и дом. Это отличный пример того, какие фильмы посмотреть на Новый год 2026, чтобы на сердце стало теплее.

