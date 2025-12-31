Фільми на Новий рік 2026: великий список для святкового настрою

Шукаєш ідеальний варіант, що подивитися на Новий рік 2026? Щоб ви не витрачали час на довгі пошуки, ми зібрали для вас найцікавіші стрічки, які створять магічну атмосферу у вашій оселі. Наш топ фільмів на Новий рік 2026 включає як гучні прем’єри, так і затишні родинні історії.

Нижче представлені нові фільми на Новий рік 2026, які варті вашої уваги цієї зими.

Фільми на Новий рік 2026: список найкращих святкових стрічок

Якщо ви ще не вирішили, які фільми подивитися на Новий рік 2026, зверніть увагу на цей перелік. У ньому зібрані найяскравіші новорічні фільми 2026, від яких неможливо відірватися.

Кодове ім’я Червоний

Масштабний фентезі-бойовик, який перевертає уявлення про Північний полюс. Коли Санта Клауса (кодове ім’я Червоний) викрадають невідомі, начальник безпеки Каллум Дріфт (Двейн Джонсон) змушений об’єднатися з найвідомішим у світі мисливцем за головами Джеком О’Меллі (Кріс Еванс). Разом вони мають знайти боса та врятувати Різдво, долаючи міфічних істот та небезпеки.

Потяг у 31 грудня

Українська святкова комедія, події якої розгортаються у потягу Львів-Київ. Пасажири, що опинилися в одному вагоні в останній вечір року, навіть не підозрювали, як ця поїздка змінить їхні долі. Це щира та тепла історія про те, що навіть зовсім різні люди в новорічну ніч можуть прагнути одного й того самого — любові та дива.

Снігова сестра

Зворушлива норвезька казка для всієї родини за мотивами бестселера Маї Лунде. Одинадцятирічний Джуліан після втрати сестри відчуває, що Різдво в його домі назавжди згасло.

Проте знайомство з життєрадісною дівчинкою Гедвікою, яка обожнює свята, допомагає йому знову відкрити серце для магії та радості.

Палкий сніговик

Легка та кумедна романтична комедія про вдову Кеті. Її життя змінюється кардинальним чином, коли завдяки магічному шарфу оживає сніговик.

На подив жінки, він стає не просто її помічником, а справжнім ідеальним чоловіком, який вчить її знову насолоджуватися життям та коханням.

Зустрінемося наступного Різдва

Романтичний квест святковим Нью-Йорком. Головна героїня Лейла відчайдушно намагається знайти квиток на розпроданий передноворічний концерт гурту Pentatonix, щоб зустріти там чоловіка своєї мрії. Це історія про те, на що ми готові заради кохання та щасливого випадку.

Наш маленький секрет

Комедія про колишніх закоханих, яких доля знову зводить разом на Різдво. Вони дізнаються, що їхні теперішні партнери — рідні брат і сестра.

Щоб не псувати свято рідним, вони вирішують приховати своє минуле, що призводить до низки курйозних та незручних ситуацій.

Це Різдво

Чарівний анімаційний фільм від сценариста легендарної Реальної любові Річарда Кертіса. Сюжет складається з кількох переплетених історій, що відбуваються в засніженому приморському містечку.

Тут і сімейні непорозуміння, і дитячі пригоди, і, звісно, справжня магія Санти. Це один із найкращих варіантів у топ фільмів на Новий рік 2026 для перегляду з дітьми.

Дорогий Санта

Комедія з Джеком Блеком у головній ролі, яка пропонує незвичний погляд на святкові традиції. Хлопчик, пишучи листа Санті, припускається помилки в імені та випадково відправляє своє прохання Сатані.

Тепер замість доброго дідуся з подарунками до нього приходить ексцентричний демон, який намагається зрозуміти, що ж таке те Різдво. Якщо ви любите гумор, цей фільм обов’язково має потрапити у ваші новорічні фільми 2026.

Веселі джентльмени

Романтична комедія про колишню танцюристку з великого міста, яка повертається в рідне містечко, щоб врятувати бар своїх батьків. Вона вирішує влаштувати різдвяне чоловіче танцювальне шоу.

Це легка, музична та надихаюча стрічка — саме те, що варто додати у фільми на новий рік 2026 список для гарного настрою.

Пригоди Паддінгтона в Перу

Хоча Паддінгтон — це не суто різдвяна історія, атмосфера доброти та затишку робить цей фільм ідеальним для зимових канікул. У цій частині найввічливіший ведмідь у світі вирушає на свою батьківщину до Перу, щоб відвідати тітоньку Люсі.

Його чекають неймовірні пригоди в амазонських джунглях, які вчать нас цінувати сім’ю та дім. Це чудовий приклад того, які фільми подивитися на Новий рік 2026, щоб на серці стало тепліше.

