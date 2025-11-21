Голодные игры 2026: когда выйдет фильм и кто в центре сюжета

18 марта на книжных полках появилась новая часть серии книг о Голодных играх — приквел Рассвет перед жатвой.

Это пятая книга франшизы, события которой сосредоточились вокруг 50-х Голодных игр или Квартальной бойни. Главным героем стал Хеймитч Эбернетти — ментор Китнисс Эвердин и Питы Мелларка.

Писательница Сюзанна Коллинз рассказала долгожданную фанатами серии историю о подростковых годах Хеймитча и его победе в Голодных играх. А еще до выхода книги студия Lionsgate сообщила о подготовке к съемкам фильма по мотивам истории.

Что известно о фильме и когда ожидать премьера — собрали самое интересное.

Когда выйдут Голодные игры 2026: дата выхода и трейлер

Премьера фильма Голодные игры: Рассвет перед жатвой намечена на 20 ноября 2026 года. Уже вышел первый официальный трейлер новой части.

В интервью Variety продюсер франшизы Нина Джейкобсон отметила, что заранее знала о подготовке новой книги.

Однако не ожидала, что автор напишет ее так быстро после приквела Балада о певчих птицах и змей о юности президента Сноу.

Она пригласила режиссера предыдущих фильмов Фрэнсиса Лоуренса одним из первых прочесть историю Хеймитча. Это произошло тайно, дома у агента Сюзанны Коллинз.

— Был только один экземпляр, хранившийся у него дома. Я дождалась своей очереди, потом Фрэнсис ушел и прочел ее. Мы были в восторге.

Я сидела на краю стула и плакала. Я была просто поражена и наполнена энергией, а потом не могла ни с кем говорить об этом, кроме Фрэнсиса, Сюзанны и наших партнеров из студии, — признается Джейкобсон.

Известно, что главную роль сыграет молодой актер Джозеф Зада. У него нет большого опыта в кино, впрочем, он смог пройти пробы и стать исполнителем роли Хеймитча.

На эту роль создатели искали не просто актера, копирующего Вуди Гаррельсона, исполнителя роли Хеймитча в трилогии.

Им нужен был тот, кто сможет правдоподобно воплотить персонажа в подростковом возрасте до того, как Голодные игры разрушили его жизнь, оставив после себя боль и ярость.

— Никто не сможет быть Вуди Харрельсоном, кроме Вуди Харрельсона. Но нужно найти ту хитрость, которая есть в нем, — говорит продюсер.

Работая над фильмом, Нина Джейкобсон чувствует, будто готовит большую вечеринку-сюрприз. Она ждет реакции фанатов на новую книгу.

— Я невероятно взволнована, что люди наконец-то смогут прочесть эту книгу, которую мне приходилось держать в тайне. Ведь так приятно видеть, как все части соединяются в единое целое, а идеи и темы, которые она (Коллинз — ред.) хочет исследовать, всегда удивительно актуальны.

За первую неделю распродали уже более 1,5 миллиона копий новой книги о Голодных играх. Это втрое превышает продажи последней книги основной трилогии — Сойки-пересмешницы. Пробы на главную роль начнутся в ближайшее время после утверждения сценария.

А какие фильмы можно увидеть на больших экранах уже в 2025 году — читай в нашем материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!