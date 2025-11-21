Голодні ігри 2026: коли вийде фільм та хто в центрі сюжету

18 березня на книжкових полицях з’явилася нова частина серії книг про Голодні ігри — приквел Світанок перед жнивами.

Це пʼята книга франшизи, події якої зосередилися навколо 50-х Голодних ігор, або Квартальної бійні. Головним героєм став Геймітч Ебернеті — ментор Катніс Евердін та Піти Мелларка.

Письменниця Сюзанна Коллінз розповіла довгоочікувану фанатами серії історію про підліткові роки Геймітча та його перемогу в Голодних іграх. А ще до виходу книги студія Lionsgate повідомила про підготовку до зйомок фільму за мотивами історії.

Що наразі відомо про фільм та коли очікувати прем’єру — зібрали найцікавіше.

Коли вийдуть Голодні ігри 2026: дата виходу та трейлер

Прем’єра фільму Голодні ігри: Світанок перед жнивами запланована на 20 листопада 2026 року. Вже вийшов перший офіційний трейлер нової частини.

В інтерв’ю Variety продюсерка франшизи Ніна Джейкобсон зазначила, що знала завчасно про підготовку нової книги.

Проте не очікувала, що авторка напише її так швидко після приквелу Балада про співочих пташок і змій про юність президента Сноу.

Вона запросила режисера попередніх фільмів Френсіса Лоуренса одним із перших прочитати історію Геймітча. Це відбулося таємно, вдома в агента Сюзанни Коллінз.

— Був лише один примірник, який зберігався у нього вдома. Я дочекалася своєї черги, потім Френсіс пішов і прочитав її. Ми були в захваті.

Я сиділа на краю стільця і плакала. Я була просто вражена і наповнена енергією, а потім не могла ні з ким говорити про це, окрім Френсіса, Сюзанни та наших партнерів зі студії, — зізнається Джейкобсон.

Відомо, що головну роль виконає молодий актор Джозеф Зада. Він не має великого досвіду у кіно, втім він зміг пройти проби та стати виконавцем ролі Геймітча.

На цю роль творці шукали не просто актора, яка копіюватиме Вуді Гаррельсона, виконавця ролі Геймітча в трилогії.

Їм потрібен був той, хто зможе правдоподібно втілити персонажа в підлітковому віці — до того, як Голодні ігри зруйнували його життя, залишивши після себе біль і лють.

— Ніхто не зможе бути Вуді Гаррельсоном, окрім Вуді Гаррельсона. Але потрібно знайти ту хитрість, яка є в ньому, — каже продюсерка.

Працюючи над фільмом, Ніна Джейкобсон відчуває, ніби готує велику вечірку-сюрприз. Вона чекає реакції фанатів на нову книжку.

— Я неймовірно схвильована, що люди нарешті зможуть прочитати цю книгу, яку мені доводилося тримати в таємниці. Адже так приємно бачити, як всі частини з`єднуються в єдине ціле, а ідеї та теми, які вона (Коллінз — ред.) хоче дослідити, завжди дивовижно актуальні.

За перший тиждень розпродали вже понад 1,5 мільйона копій нової книги про Голодні ігри. Це втричі перевищує продажі останньої книги основної трилогії — Сойки-пересмішниці. Проби на головну роль почнуться найближчим часом після затвердження сценарію.

