Когда выйдет Чародейка 2: дата релиза самого ожидаемого мюзикла года

Вторая часть мюзикла Wicked: Чародейка вот-вот выйдет на экраны кинотеатров, премьера обещает затмить все картины легкого жанра и, как и первая часть, стать одним из самых кассовых мюзиклов последних лет.

Что известно о продолжении хитовой истории и трейлер 2 части Wicked: Чародейка — в материале.

Когда выйдет Чародейка 2

Фэнтезийная история, которая действительно отрывает от реальности и уносит в свет сказки, является приквелом одной из самых известных детских книг “Волшебник страны Оз”. И снята по мотивам суперпопулярного бродвейского мюзикла “Злая”.

С самого начала она планировалась как две картины, более того: обе части снимали почти одновременно. Но от анонсирования до релиза первой части прошли целых двенадцать лет. И вот теперь – вторая премьера, она не заставила себя ждать.

Чародейка 2 в Украине выйдет 20 ноября 2025 года.

Чародейка 2 продолжает приключения Эльфабы и Глинды, едва ли не противоположных по взглядам и нравам чародеек, овладевавших своим делом в волшебном университете Шиз.

Но теперь хрупкий мир страны Оз оказывается на грани войны. Эльфаба должна скрываться в изгнании, тем временем число поклонников Глинды растет.

Но не потеряет ли равновесие мир, когда на поверхность выйдет тайная история Волшебника? Способны ли волшебницы повлиять на будущее королевства?

На экранах мы снова увидим Синтию Эриво и Ариану Гранде, номинированных на Золотой глобус за блестящее воплощение своих героинь в картине.

Говорят, что и сама Чародейка 2 может получить титул лучшего мюзикла года. Ее режиссером остался все тот же Джон М. Чу, благодаря которому первая часть получила признание и пылкую любовь зрителей.

Wicked: Чародейка собрала в мировом прокате почти 500 миллионов долларов и получила статус самого кассового фильма 2024 года. А Американский киноинститут внес ленту в десятку лучших фильмов прошлого года.

Интересуют фильмы о магии? Мы подготовили подборку для тех, кто уже изучил Хогвартс наизусть.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!