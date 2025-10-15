HBO Max официально доступен в Украине: что известно

Стриминговый сервис HBO Max, известный своими культовыми проектами, наконец-то становится доступным в Украине. Читай в материале, когда сервис будет доступен, какие функции будут открыты и какие цены на подписки.

HBO Max в Украине: дата появления и цены

Стриминговый сервис HBO Max доступен в Украине с 14 октября. Фильмы и сериалы платформы теперь имеют украинские субтитры и дубляж.

Ранее контент HBO был доступен через партнерство с MEGOGO, но теперь сервис расширяет присутствие для полноценного доступа в Украине.

Что касается цен: Украине, как и для всех остальных, сервис предлагает два основных пакета, оплачиваемых в евро:

Стандарт — 7,99 €/мес (около 390 грн), что позволяет просматривать на 2 устройствах в Full HD и загружать до 30 видео для офлайн-просмотра;

Премиум — 9,99 €/мес (около 480 грн): на 4 устройствах (из них 2 — для спорта), с качеством 4K UHD, Dolby Atmos и до 100 загрузок видео для офлайн-просмотра.

Если ты подписчик (-ца) MEGOGO Максимальный, HBO-контент уже включен без дополнительной доплаты. Но кроме этого, на сервисе есть и ограничения: офлайн-контент исчезает через 30 дней или после 48 часов просмотра.

HBO Max: что это за сервис

Что будет интересно зрителям? HBO Max — это сокровищница хитов от HBO, Warner Bros., DC Studios и Discovery. Среди самых популярных сериалов: Игра престолов с эпическими сражениями и интригами, Дом Дракона для фанатов фэнтези, Эйфория с актуальными темами молодежи, Друзья и Теория большого взрыва для легкого юмора и многое другое не менее интересное и увлекательное.

Фильмы включают серию о Гарри Поттере, блокбастеры от DC и реалити-шоу от TLC и Discovery. Многие контенты будут иметь украинское дублирование, что делает их более доступными, ведь это идеально для семейного просмотра, фанатов sci-fi или документалистики — от приключений до спортивных трансляций.

Чтобы подключить себе один из тарифов, тебе нужно сделать несколько простых шагов:

Зарегистрируйся на официальном сайте HBO Max.

Выбери план, который ты хочешь подключить.

Оплати через Visa, Mastercard, Amex, PayPal, Apple/Google Play или Samsung Checkout. Сервис работает на смартфонах, планшетах, ТВ.

И все — ты сможешь свободно смотреть фильмы, сериалы, вычеркивать желания из списка и наслаждаться просмотром в Украине без каких-либо препятствий.

