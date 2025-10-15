HBO Max офіційно доступний в Україні: що відомо

Стримінговий сервіс HBO Max, відомий своїми культовими проєктами, нарешті стає доступним в Україні. Читай у матеріалі, коли сервіс буде доступним, які функції будуть відкриті та які ціни підписок.

HBO Max в Україні: дата появи та ціни

Стримінговий сервіс HBO Max доступний в Україні з 14 жовтня. Фільми та серіали платформи відтепер мають українські субтитри й дубляж.

Раніше контент HBO був доступний через партнерство з MEGOGO, але тепер сервіс розширює присутність для повноцінного доступу в Україні.

Щодо цін: Україні, як і для всіх інших, сервіс пропонує два основні пакети, що оплачуються в євро:

Стандарт — 7,99 €/міс (близько 390 грн), що дозволяє перегляд на 2 пристроях у Full HD та завантажувати до 30 відео для офлайн-перегляду;

Преміум — 9,99 €/міс (близько 480 грн): на 4 пристроях (де з них 2 — для спорту), 4K UHD якість, Dolby Atmos та до 100 завантажень відео для офлайн-перегляду.

Якщо ти підписник(-ця) MEGOGO Максимальний, HBO-контент вже включено без зайвої доплати. Та окрім цього, на сервісі є й обмеження: офлайн-контент зникає через 30 днів або після 48 годин перегляду.

HBO Max: що це за сервіс

Що буде цікавого для глядачів? HBO Max — це скарбниця хітів від HBO, Warner Bros., DC Studios та Discovery. Серед найпопулярніших серіалів: Гра престолів з епічними битвами та інтригами, Дім Дракона для фанатів фентезі, Ейфорія з актуальними темами молоді, Друзі та Теорія великого вибуху для легкого гумору та багато іншого не менш цікавого та захопливого.

Серед фільмів: серія про Гаррі Поттера, блокбастери від DC та реаліті-шоу від TLC і Discovery. Багато контенту матиме українське дублювання, що робить його доступнішим, адже це ідеально для сімейного перегляду, фанатів sci-fi чи документалістики – від пригод до спортивних трансляцій.

Щоб підключити собі один з тарифів, тобі слід зробити декілька простих кроків:

Зареєструйся на офіційному сайт HBO Max.

Обери план, який ти хочеш підключити.

Оплати через Visa, Mastercard, Amex, PayPal, Apple/Google Play чи Samsung Checkout. Сервіс працює на смартфонах, планшетах, ТВ.

І все — ти зможеш вільно переглядати фільми, серіали, викреслювати бажанки зі списку та насолоджуватись переглядом в Україні без жодних перешкод.

