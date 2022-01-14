Иногда нужно отойти на задний план, чтобы достичь успеха: Илона Гвоздева о качествах настоящих профессионалов

Илона Гвоздева — талантливая украинская танцовщица, которая своим профессиональным подходом и любовью к делу привела к победе не одного участника танцевальных шоу.

К слову, недавно она участвовала в одном из талант-шоу в Грузии в качестве хореографа-постановщика.

Обучать танцевальному искусству ей приходится людей с разным уровнем подготовки. А это дело ответственное и требует незаурядных навыков взаимодействия в команде.

В своем Instagram танцовщица рассказала, какими профессиональными качествами необходимо обладать, чтобы добиться успеха в строптивом мире танцев.

Профессионализм должен проявляться не только на сцене, во время исполнения танца — он должен начинаться с первого знакомства, с того момента, как только вы вошли в зал, — отмечает Илона Гвоздева.

И добавляет, что такому подходу ее научил тренер и куратор из университета.

Для себя танцовщица выделила правила, которые помогают ей становиться лучше и качественно выполнять свою работу:

Ведите себя вежливо;

Старайтесь стать хорошим учителем, которого коллеги и ученики будут уважать не за статус или должность, а прежде всего за знания и умения, которыми вы делитесь;

Пунктуальность — тоже важная черта настоящих профессионалов. Поэтому не опаздывайте на работу и цените время других людей;

Никогда не оставляйте дело, сделанное наполовину. Ведь если вы любите свою работу и хотите получать от нее 100% отдачу, помните, что должны относиться к ней со всей ответственностью;

Всегда следите за тем, что нового происходит в сфере, которой занимаетесь и совершенствуйте свои профессиональные навыки;

Старайтесь быть лидером. Однако даже “номер один” иногда должен отойти на задний план, чтобы обеспечить команде выигрышный финальный результат, — отмечает хореограф-постановщик.

Будьте коммуникабельны и дружелюбны;

Умейте слушать, слышать и выражать свою точку зрения;

Если с чем-то не согласны — возражайте, но опирайтесь на факты. А лучше — меньше текста, больше дел;

Свои бурные эмоции направляйте в нужное русло, а не показывайте всем свой характер и нрав;

Не забывайте о командной работе.

Напомним, что именно Илона Гвоздева вошла в тройку лучших танцовщиц Украины в шоу Танцуют все 2. А если вы погрузились в ностальгические воспоминания об увлекательных и чувственных выступлениях его участников, не расстраивайтесь!

Совсем скоро Танцы вернутся на экраны в новом современном формате. Чем же будут удивлять Танцы. World of Dance на СТБ — читайте в нашем материале.