Иногда нужно отойти на задний план, чтобы достичь успеха: Илона Гвоздева о качествах настоящих профессионалов

Илона Гвоздева — талантливая украинская танцовщица, которая своим профессиональным подходом и любовью к делу привела к победе не одного участника танцевальных шоу.
К слову, недавно она участвовала в одном из талант-шоу в Грузии в качестве хореографа-постановщика.
Обучать танцевальному искусству ей приходится людей с разным уровнем подготовки. А это дело ответственное и требует незаурядных навыков взаимодействия в команде.
В своем Instagram танцовщица рассказала, какими профессиональными качествами необходимо обладать, чтобы добиться успеха в строптивом мире танцев.
Профессионализм должен проявляться не только на сцене, во время исполнения танца — он должен начинаться с первого знакомства, с того момента, как только вы вошли в зал, — отмечает Илона Гвоздева.
Профессионализм должен проявляться не только на сцене, во время исполнения танца — он должен начинаться с первого знакомства, с того момента, как только вы вошли в зал, — отмечает Илона Гвоздева.
И добавляет, что такому подходу ее научил тренер и куратор из университета.
Для себя танцовщица выделила правила, которые помогают ей становиться лучше и качественно выполнять свою работу:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)
Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)
Старайтесь быть лидером. Однако даже “номер один” иногда должен отойти на задний план, чтобы обеспечить команде выигрышный финальный результат, — отмечает хореограф-постановщик.
Старайтесь быть лидером. Однако даже “номер один” иногда должен отойти на задний план, чтобы обеспечить команде выигрышный финальный результат, — отмечает хореограф-постановщик.
Напомним, что именно Илона Гвоздева вошла в тройку лучших танцовщиц Украины в шоу Танцуют все 2. А если вы погрузились в ностальгические воспоминания об увлекательных и чувственных выступлениях его участников, не расстраивайтесь!
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