Іноді треба відійти на задній план, щоб досягти успіху: Ілона Гвоздьова про якості справжніх професіоналів

Ілона Гвоздьова — талановита українська танцівниця, яка своїм професійним підходом та любов’ю до справи привела до перемоги не одного учасника танцювальних шоу.

До слова, нещодавно вона брала участь в одному з талант-шоу в Грузії, як хореограф-постановниця.

Тож навчати танцювального мистецтва їй доводиться людей з різним рівнем підготовки. А це справа відповідальна й потребує неабияких навичок взаємодії у команді.

У своєму Instagram своєму танцівниця розповіла, якими професійними якостями необхідно володіти, щоб досягти успіху в норовливому світі танців.

Професіоналізм має проявлятися не лише на сцені, під час виконання танцю — він має починатися з першого знайомства, з того моменту, щойно ви увійшли до зали, — відзначає Ілона Гвоздьова.

І додає, що такому підходу її навчив тренер та куратор з університету.

Для себе танцівниця виокремила правила, які допомагають їй ставати кращою та якісно виконувати свою роботу:

Поводьтеся ввічливо;

Прагніть стати хорошим вчителем, якого колеги та учні поважатимуть не за статус чи посаду, а насамперед — за знання та вміння, якими ви ділитесь;

Пунктуальність — теж важлива риса справжніх професіоналів. Тож не запізнюйтеся на роботу та цінуйте час інших людей;

Ніколи не залишайте справу, зроблену наполовину. Адже якщо ви любите свою роботу і хочете отримувати від неї 100% віддачу, пам’ятайте, що маєте ставитися до неї з усією відповідальністю;

Завжди слідкуйте за тим, що нового відбувається у сфері, якою займаєтеся та вдосконалювати свої професійні навички.

Намагайтеся бути лідером. Проте навіть “номер один” іноді повинен відійти на задній план, щоб забезпечити команді виграшний фінальний результат, — зауважує хореограф-постановниця.

Будьте комунікабельними та доброзичливими;

Умійте слухати, чути та висловлювати свою точку зору;

Якщо з чимось не погоджуєтеся — заперечуйте, але опираючись на факти. А ліпше — менше тексту, більше справ;

Свої бурхливі емоції скеровуйте у потрібне русло, а не показуйте всім свій характер та норов;

Не забувайте про командну роботу.

Нагадаємо, що саме Ілона Гвоздьова потрапила до трійки найкращих танцівниць України в шоу Танцюють всі 2. А якщо ви поринули в ностальгічні спогади про захопливі та чуттєві виступи його учасників, не засмучуйтесь!

Незабаром Танці повернуться на екрани в новому сучасному форматі. А чим дивуватимуть Танці. World of Dance на СТБ — читайте у нашому матеріалі.