Іноді треба відійти на задній план, щоб досягти успіху: Ілона Гвоздьова про якості справжніх професіоналів

Ілона Гвоздьова — талановита українська танцівниця, яка своїм професійним підходом та любов’ю до справи привела до перемоги не одного учасника танцювальних шоу.
До слова, нещодавно вона брала участь в одному з талант-шоу в Грузії, як хореограф-постановниця.
Тож навчати танцювального мистецтва їй доводиться людей з різним рівнем підготовки. А це справа відповідальна й потребує неабияких навичок взаємодії у команді.
У своєму Instagram своєму танцівниця розповіла, якими професійними якостями необхідно володіти, щоб досягти успіху в норовливому світі танців.
Професіоналізм має проявлятися не лише на сцені, під час виконання танцю — він має починатися з першого знайомства, з того моменту, щойно ви увійшли до зали, — відзначає Ілона Гвоздьова.
Професіоналізм має проявлятися не лише на сцені, під час виконання танцю — він має починатися з першого знайомства, з того моменту, щойно ви увійшли до зали, — відзначає Ілона Гвоздьова.
І додає, що такому підходу її навчив тренер та куратор з університету.
Для себе танцівниця виокремила правила, які допомагають їй ставати кращою та якісно виконувати свою роботу:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)
Публикация от Ілона Гвоздьова | Dancer (@ilonagvozdeva)
Намагайтеся бути лідером. Проте навіть “номер один” іноді повинен відійти на задній план, щоб забезпечити команді виграшний фінальний результат, — зауважує хореограф-постановниця.
Намагайтеся бути лідером. Проте навіть “номер один” іноді повинен відійти на задній план, щоб забезпечити команді виграшний фінальний результат, — зауважує хореограф-постановниця.
Нагадаємо, що саме Ілона Гвоздьова потрапила до трійки найкращих танцівниць України в шоу Танцюють всі 2. А якщо ви поринули в ностальгічні спогади про захопливі та чуттєві виступи його учасників, не засмучуйтесь!
Незабаром Танці повернуться на екрани в новому сучасному форматі. А чим дивуватимуть Танці. World of Dance на СТБ — читайте у нашому матеріалі.