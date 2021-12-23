Ми знаємо, ви сумували за Танцями на СТБ. Танці. World of Dance — чим дивуватиме новий формат шоу

Танці на СТБ повертаються в новому сучасному форматі — це буде адаптація найвідомішого світового проекту World of Dance, на сцену якого прагнуть потрапити найкращі танцівники й танцівниці.

Нагадаємо, у грудні 2016 року глядачі СТБ побачили фінальний, дев’ятий сезон проекту Танцюють всі, після цього на телеканалі не виходило танцювальних шоу.

СТБ завжди був новатором і задавав на українському телевізійному ринку високу планку у виробництві масштабних розважальних шоу та гучних реаліті.

— Свого часу ми вивели професійні танці на новий рівень, зробили їх успішним і затребуваним жанром, закохали в них усю країну і виростили зірок, які стали прикладом для початківців.

Ми тримаємо руку на пульсі та прагнемо створювати для українського глядача лише найкращі проекти.

— Тому сьогодні ми повертаємо танці на СТБ у форматі, який відповідає найвищим професійним запитам та виробляється на сучасному технологічному рівні, — коментує генеральна продюсерка виробництва програм СТБ Наталя Франчук.

World of Dance — це найбільший конкурс в історії світових танців, відомий у 25 країнах.

Телевізійну версію World of Dance успішно виробляють в Америці, Польщі, Філіппінах і Таїланді. Тепер вона з’явиться і в Україні.

— Це найкращий формат сучасного танцювального шоу, який існує на світовому телебаченні.

Нові Танці на СТБ будуть більш технологічними за рівнем виробництва. Завдяки круглій сцені кожен виступ глядачі й судді зможуть роздивитися в деталях з усіх боків та оцінити його технічні й художні переваги.

Цей формат не обмежує учасників за віком 18+ чи кількістю, як було раніше. Відтепер змагатися можна сольно, дуетами, тріо та великими командами.

Ми дамо танцівникам і танцівницям найкращий майданчик, де вони зможуть реалізувати свою мрію і продемонструвати талант на найвищому рівні.

Це буде справжня танцювальна бомба, і нам уже кортить занурити глядачів у світ краси, унікальних постановок та щирих емоцій — усе те, за що українці так люблять танці на СТБ, — коментує керівник проекту Танці. World of Dance Анатолій Максимов.

Проект Танці. World of Dance створює команда, яка запускала на СТБ 9 сезонів Танцюють всі, зробила з Національного відбору на Євробачення головну музичну подію в країні, а цьогоріч відновила легендарне шоу Україна має талант, яке стало найкращою програмою осіннього телесезону.

Прем’єра грандіозного танцювального шоу в ефірі СТБ відбудеться навесні 2022 року.

Генеральна продюсерка виробництва програм СТБ — Наталя Франчук.

Виробництво — творча студія Starlight Production.

Директорка студії — Єлизавета Гусєва.

Керівник проекту — Анатолій Максимов.

Перед виходом на сцену танцівник переживає багато різних емоцій, він хвилюється, щоб все пройшло вдало. Нагадаємо, що раніше Григорій Решетник розповідав, як побороти страх.