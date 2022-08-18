Шоу-біз

Танці. World of Dance змінюють формат та відмовляються від співпраці з Тетяною Денисовою — чому так

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Серпня 2022, 14:30
Тетяна Денісова
Фото: Instagram

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