Танці. World of Dance змінюють формат та відмовляються від співпраці з Тетяною Денисовою — чому так

Телеканал СТБ на запит українців повертає в ефіри улюблені телепроекти та серіали, щоб висловити емоційну підтримку аудиторії. Восени на телеканалі відбудеться прем’єра шоу Танці. World of Dance, але дещо у зміненому форматі.

СТБ припинив співпрацю з суддею шоу та громадянкою України Тетяною Денисовою. Вона не припинила співпрацю з країною-агресором та відмовилася від публічного засудження російського терору, а також підтримки України.

Зйомки танцювального проекту відбулися на початку лютого, а прем’єра мала бути в березні. Проте через повномасштабне вторгнення її перенесли. Також український мовник погодив з правовласником формату World of Dance (NBCUniversal) оновлену версію шоу без журі через суддю, яка продовжила співпрацю з країною-ворогом. Працівники каналу перемонтували відзняті епізоди до 24 лютого, вирізавши всі фрагменти за участю журі.

Хто така Тетяна Денисова

Тетяна Денисова — українська хореографиня, засновниця та керівниця танцювального колективу JB ballet. Тетяна працювала викладачкою у Київському естрадно-цирковому коледжі. У 2004 році переїхала до Німеччини, де з колективом розвивала свою кар’єру.

У 29 років почала працювати на українському телебаченні. Денисова була постановницею, креативною продюсеркою, режисеркою та хореографинею шоу. А з 2009 по 2016 була однією з головних суддів проекту Танцюють всі.

А вже з 2017 року вона почала будувати кар’єру на російському телебаченні — стала одним із членів журі, а потім і наставницею шоу Танці на ТНТ.

Після початку повномасштабного вторгнення українська танцівниця Ілона Гвоздьова просила Тетяну Денисову розповісти правду про війну в Україні. Але Денисова лише заблокувала Гвоздьову. Про це танцівниця розповіла під час інтерв’ю DOROTYE.

Тетяна Денисова мене заблокувала. Це була її найкоротша відповідь в історії нашого спілкування. Як кажуть, мовчання — це теж злочин, — наголосила Гвоздьова.

Натомість інші судді проекту Танці. World of Dance допомагають українцям, займаються волонтерством та розповідають про війну навіть у США. Раніше Максим Чмерковський у своєму інтерв’ю розповів про те, як допомагає Україні, та плани після війни.

