Танцы. World of Dance меняют формат и отказываются от сотрудничества с Татьяной Денисовой — в чем причина

Телеканал СТБ по запросу украинцев возвращает в эфиры любимые телепроекты и сериалы, чтобы выразить эмоциональную поддержку аудитории. Осенью на телеканале состоится премьера шоу Танці. World of Dance, но в измененном формате.

СТБ прекратил сотрудничество с судьей шоу и гражданкой Украины Татьяной Денисовой. Она не прекратила сотрудничество со страной-агрессором и отказалась от публичного осуждения российского террора, а также поддержки Украины.

Съемка танцевального проекта проходила в начале февраля, а премьера должна была состояться в марте. Однако из-за полномасштабного вторжения ее перенесли. Также украинский вещатель согласовал с правообладателем формата World of Dance (NBCUniversal) обновленную версию шоу без жюри из-за судьи, продолжившей сотрудничество с вражеской страной. Работники канала перемонтировали снятые эпизоды до 24 февраля, вырезав все фрагменты с участием жюри.

Кто такая Татьяна Денисова

Татьяна Денисова — украинский хореограф, основатель и руководитель танцевального коллектива JB ballet. Татьяна работала преподавателем в Киевском эстрадно-цирковом колледже. В 2004 году переехала в Германию, где с коллективом развивала свою карьеру.

В 29 лет начала работать на украинском телевидении. Денисова была постановщиком, креативным продюсером, режиссером и хореографом шоу. А с 2009 по 2016 год была одной из главных судей проекта Танцюють всі.

А уже с 2017 года она начала строить карьеру на российском телевидении, стала одним из членов жюри, а затем и наставницей шоу Танцы на ТНТ.

После начала полномасштабного вторжения украинская танцовщица Илона Гвоздева просила Татьяну Денисову рассказать правду о войне в Украине. Но Денисова только заблокировала Гвоздеву. Об этом танцовщица рассказала во время интервью DOROTYE.

Татьяна Денисова меня заблокировала. Это был ее самый краткий ответ в истории нашего общения. Как говорится, молчание — это тоже преступление, — подчеркнула Гвоздева.

В то же время другие судьи проекта Танцы. World of Dance помогают украинцам, занимаются волонтерством и рассказывают о войне даже в США. Ранее Максим Чмерковский в интервью рассказал о том, как помогает Украине, и о своих планах после войны.