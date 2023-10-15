Снимай каждый день, даже если в тебе сомневаются! Блогер Даша Кубик рассказала, как развивать свой TikTok

Социальные сети сегодня не только способ стать известным, но и монетизировать свою деятельность. Иногда даже неинтересные или неинформативные ролики набирают миллионы просмотров, за что владельцы аккаунтов могут зарабатывать деньги. Блогер Даша Кубик рассказала, как развить свой TikTok.

Как развить свой TikTok: советы от блогера Даши Кубик

Социальная сеть TikTok входит в тройку крупнейших, и по состоянию на 2022 год насчитывает более миллиарда пользователей. Украинцы также одна из самых многочисленных аудиторий соцсети в Европе.

Около 15 млн украинцев смотрят TikTok, а некоторые умеют даже с этого зарабатывать. Популярный блогер Даша Кубик стала известной именно благодаря этой соцсети. Во время съемок Improv Live Show, которое Новый канал показывает каждую среду в 20:00, она вспомнила, как начинала блогерство.

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Родные поддерживали меня, смеялись над моими видео. Хотя иногда говорили: Вот что это такое? Но меня это не задевало. Тогда мной руководил подростковый максимализм. Было совершенно безразлично, кто что говорит, — говорит Даша Кубик.

— Да и близкие больше поддерживали, чем мешали. Они не говорили, что TikTok — это ерунда, детские танцы, и вообще он никому не нужен.

Популярная TikTok-блогер поделилась советами, как развить свой аккаунт:

— Думаю, для того чтобы продвинуться в TikTok, нужно снимать видео каждый день. Даже если тебе говорят, что ты занимаешься какой-нибудь ерундой. Сразу отвечай: Знаю, это я специально. И иди снимать! Не слушай никого. Это один из банальных, но реально действенных советов.

На создание интересных и смешных видео ее мотивирует коллега — блогер Влад Шевченко.

— Мы вместе с ним многое снимаем. Но я отдельно не так часто и упорно делаю видео как Влад. Он постоянно что-то пишет, снимает, генерирует какие-нибудь идеи.

Даша говорит, что иногда ей бывает стыдно за то, что она ничем не занимается в какой-то момент. Тогда она предлагает Владу увидеться, а он отказывается, и говорит, что ролики нужно снимать.

Я и думаю себе: Значит, и мне нужно! А еще заметила за собой, что вдохновение приходит после длительного отдыха. Вот если я ничего не снимала и не делала в течение недели, мне очень хочется записать видео.

Посмотреть Improv Live Show можно каждую среду в 20:00 на Новом канале!

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