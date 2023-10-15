Знімай щодня, навіть якщо в тобі сумніваються! Блогерка Даша Кубік розповіла, як розвивати свій TikTok

Соціальні мережі сьогодні — не тільки спосіб стати відомим, а ще й монетизувати свою діяльність. Подекуди навіть нецікаві чи неінформативні ролики набирають мільйони переглядів, за що власники акаунтів можуть заробляти кошти. Блогерка Даша Кубік розповіла, як розвинути свій TikTok.

Як розвинути свій TikTok: поради від блогерки Даші Кубік

Соціальна мережа TikTok входить до трійки найбільших, і станом на 2022 рік налічує понад мільярд користувачів. Українці також є однією з найчисельніших аудиторій соцмережі у Європі.

Близько 15 млн українців дивляться TikTok, а деякі вміють навіть з цього заробляти. Популярна блогерка Даша Кубік стала відомою саме завдяки цій соцмережі. Під час знімань Improv Live Show, яке Новий канал показує щосереди о 20:00, вона пригадала, як починала блогерство.

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Рідні підтримували мене, сміялися з моїх відео. Хоча іноді казали: От що це вже таке? Але мене це не зачіпало. Тоді мною керував підлітковий максималізм. Було абсолютно байдуже, хто що говорить, — каже Даша Кубік.

— Та й близькі більше підтримували, аніж заважали. Вони не казали, що TikTok — це дурня, дитячі танцюльки, і взагалі він нікому не потрібен.

Популярна TikTok-блогерка поділилася порадами, як розвинути свій акаунт:

— Думаю, для того, щоб просунутися в TikTok, треба знімати відео щодня. Навіть якщо тобі говорять, що ти займаєшся якоюсь дурнею. Відразу ж відповідай: Знаю, це я спеціально. І йди знімати! Не слухай нікого. Це одна з банальних, але реально дієвих порад.

На створення цікавих та смішних відео її мотивує колега — блогер Влад Шевченко.

— Ми разом з ним багато знімаємо. Але я окремо не так часто й наполегливо роблю відео, як Влад. Він постійно щось пише, знімає, генерує якісь ідеї.

Даша каже, інколи їй буває соромно за те, що вона нічим не займається в якийсь момент. Тоді вона пропонує Владу побачитися, а він відмовляється, і каже, що потрібно ролики знімати.

Я й думаю собі: Значить, і мені треба! А ще помітила за собою, що натхнення приходить після тривалого відпочинку. От якщо я нічого не знімала й не робила протягом тижня, то мені дуже хочеться записати відео.

Подивитися Improv Live Show можна щосереди о 20:00 на Новому каналі!

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